Verräterische blaue Bohnen

Wie wichtig dieses Instrument im Dopingkampf ist, zeigt sich an den überführten Medaillengewinnern: Sie machen teilweise mehr als die Hälfte aller Erwischten aus. Dies hängt mit den Kontrollen zusammen. Primär die Top 3 werden aufgeboten – plus wenige Zusätzliche. Also sind für Nachkontrollen oft nur Proben Erfolgreicher vorhanden.

Hohe Dunkelziffer

Dieses System verdeutlicht zugleich, wie grobmaschig das Netz ist. Nur ein Bruchteil aller Olympioniken wird überprüft. Der Umfang des Betrugs ist wohl sehr viel höher, als es die ausgewiesenen Fälle suggerieren. ­Chinesische Doper konnten aus ihren Heimspielen 2008 etwa auch in den Nachtests kaum ­aufgespürt werden. Dabei ist es unter Experten kein Geheimnis, dass China den Erfolg als Nummer 1 im Medaillenspiegel mit viel Chemie erreichte.

Auch der Einsatz von Oral-­Turinabol zeigt, wie schwierig es lange war, selbst Uraltmittel aufzuspüren. Auf die blauen Bohnen setzten darum viele Sportler noch an Spielen der jüngeren Vergangenheit, primär aus Osteuropa. Denn sie sind billig, ­garantieren schnellen Kraft­zuwachs und können relativ lange vor dem Zielanlass abgesetzt werden. Die Wirkung aber hält in verminderter Form an.

Doch so wichtig Nachkontrollen sind: Um Medaillen betrogene Athleten haben relativ wenig davon. Sponsoren oder Ruhm lassen sich nicht rückwirkend herbeiführen.

Zudem führt das Nachtesten zu bizarren Situationen: Der Gewichtheber Tomasz Zielinski war an den Spielen 2012 nur darum von Platz 9 auf den Bronzerang vorgerückt, weil sechs stärkere Gegner später als Doper aufflogen. Der Pole erhielt sein Edelmetall just vor den Spielen 2016 – wo er positiv getestet wurde.