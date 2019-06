Toronto steht kopf – wegen der Basketballer

Fans fluten die Stadt

Wer an Spieltagen der Raptors durch Toronto zieht, muss mittlerweile viel Zeit einplanen. Öffentliche Plätze, Strassen, Bars, Hotellobbys – alles voll. Bis zu 250'000 Tickets hätten sie für die Finalspiele absetzen können. Nur 20'000 passen in die Scotiabank Arena.



Drinnen sorgen die Fans für Riesenstimmung, angeführt von Rapper Drake, dem Clubbotschafter, der sich am Spielfeldrand auch schon mit gegnerischen Spielern anlegte. Draussen verfolgen Tausende Fans die Playoff-Partien in einem Public Viewing. Der Maple-Leafs-Platz vor der Arena wurde gar umgetauft: Der Ort, an dem sich die Fans der Dinosaurier treffen, heisst nun Jurassic Park. Die Bilder der Fan-Schar gehen um die Welt.

.@Raptors fans have taken over the streets of Toronto! pic.twitter.com/MpBYLcPNBG — TSN (@TSN_Sports) 8. Juni 2019

Als die Raptors die NBA-Finals erreichten, schrieb Kanadas Premierminister Justin Trudeau auf Twitter: «Geschichte wurde geschrieben. Raptors, jetzt ist es an der Zeit, die Meisterschaft nach Kanada zu holen.» Ein Sieg fehlt noch zum Titel. Wird dieser in der Nacht auf Dienstag realisiert, sollte man Toronto besser grossräumig umfahren. Schliesslich gibt es mittlerweile so einige Basketball-Aficionados in der Stadt.