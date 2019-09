Titelträume und WM-Hoffnungen

GCGezielt verstärkt

Nach zwei verlorenen Finals in Cup und Meisterschaft ist in Zürich der Titel «ganz klar unser Ziel, alles andere interessiert am Ende niemanden», wie GC-Cheftrainer Luan Misini festhält.

Die hängenden Gesichter, hier nach der Niederlage im Superfinal, will GC vergessen. (Bild: Keystone)

Die Offensive wurde gezielt verstärkt – aus Chur kam Nationalspieler Paolo Riedi und vom Meister Wiler-Ersigen der Schwede Daniel Johnsson. Dies ist notwendig, verlässt doch mit Emil Julkunen einer der produktivsten Angreifer den Verein. Der wirblige Stürmer geht fortan für Zug auf Punktejagd.

Ein Spieler, der die neue Saison prägen könnte, ist der 19-jährige Moritz Mock. Der Verteidiger wurde unlängst an der U-19-WM in Kanada ins All-Star-Team berufen. Mit seiner Übersicht und Ruhe am Ball bringt er für Experten alles mit, um einer der besten Schweizer Verteidiger zu werden.

DietlikonDie Gejagten

Die Meisterinnen aus dem Zürcher Unterland treten mit einem neuen Trainergespann und vor allem zwei schwedischen Weltmeisterinnen zur Mission Titelverteidigung an. Für Jürg Kihm, den neuen Chef an der Bande, ist der Wechsel von Zug ein «Nachhausekommen». Bereits vor der Jahrtausendwende war er während dreier Jahre Coach in Dietlikon.

Schon in der Vorbereitung war die Handschrift des ehemaligen australischen Nationaltrainers zu erkennen. «Schnell, clever und kompromisslos» soll sein Team agieren. Zumindest im Supercup Ende August war davon allerdings noch nicht viel zu sehen: Dietlikon verlor gegen Chur 1:7.