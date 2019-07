Thibaut Pinot siegt am legendären Tourmalet

Die grosse Überraschung war wieder einmal Alaphilippe, der über sich hinauswuchs und sogar auf den zweiten Tagesplatz sprintete. Schon am Vortag hatte der Weltranglistenerste das Einzelzeitfahren gewonnen und seine Landsleute weiter träumen lassen. Alaphilippe liegt nun 2:02 Minuten vor Thomas und 2:14 Minuten vor dem Niederländer Steven Kruijswijk.

Viel Prominenz abgehängt

Mit hohem Tempo ging die Favoritengruppe in den Anstieg zum Tourmalet, der zum 83. Mal bei der Tour im Programm war. Das Rennen glich einem Ausscheidungsfahren, nach und nach verabschiedeten sich prominente Namen aus der Gruppe. Nairo Quintana, Richie Porte, Weltmeister Alejandro Valverde, Jakob Fuglsang, Rigoberto Uran und schliesslich Thomas.

Schon beim ersten Hindernis des Tages gerieten einige hochgehandelte Akteure in die Bredouille. Der frühere Tour-Zweite Romain Bardet musste beim Anstieg zum 1474 Meter hohen Col du Soulor früh abreissen lassen und vergab alle Chancen auf eine Top-Platzierung im Gesamtklassement. Auch Mitfavorit Adam Yates hatte Probleme, ehe er am Tourmalet schliesslich abgeschüttelt wurde.

Sturzopfer van Aert operiert

Schlimm hatte es den dreimaligen Cross-Weltmeister Wout van Aert erwischt. Der Belgier musste noch am Freitag eine Stunde lang operiert werden. Der Belgier hat zwar keine Brüche erlitten, allerdings ging die tiefe Fleischwunde bis in den Muskel hinein. «Es war ein schrecklicher Anblick. Wout wird einige Tage im Krankenhaus bleiben müssen», sagte Mathieu Heijboer, der Performance Manager von Jumbo-Visma. Van Aert war in einer Kurve an einer Absperrung hängengeblieben. Sein Oberschenkel wurde regelrecht aufgeschlitzt.

Am Sonntag geht die Kletterpartie in den Pyrenäen weiter. Auf den 185,5 Kilometern von Limoux nach Foix Prat d'Albis müssen die Radprofis drei Berge der ersten Kategorie überwinden. Der letzte Anstieg hat es mit 11,8 Kilometern und einer Steigung von 6,8 Prozent noch einmal in sich.