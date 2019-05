Strampeln gegen Pferdestärke – ein ungleiches Duell

Stunden zuvor hatte der Zürcher in Basel noch den Frauenlauf als Moderator begleitet, unter anderem so verdient er sein Brot nach der Karriere. Für die Siegerehrung gab er das Mikrofon ab, um es rechtzeitig nach Dielsdorf zu schaffen – wo eine neue Erfahrung auf ihn wartete: ein Duell Mensch gegen Tier, er als Radfahrer gegen ein Pferd.

Der Rennverein Zürich hatte Marvulli für die Saisoneröffnung engagiert, klassische Öffentlichkeitsarbeit, wie es einst auch die Kamelrennen vor vielen Jahren waren, mit dem Ziel, Leute auf die Rennbahn zu bringen. Und der Zuschaueraufmarsch hatte Einfluss auf Marvulli. Seit fünf Jahren habe er keine Nervosität mehr verspürt, er habe Respekt davor gehabt, sang- und klanglos unterzugehen gegen den achtjährigen Wallach Bombastic du Merle.

Die Karotte als Ass im Ärmel

Deswegen also strampelte er sich zum Aufwärmen auf dieser Rolle ab, in diesem kleinen weissen Zelt, professionell wie zu seinen Zeiten als Radprofi, umhüllt von diesem unsäglichen Rauch, ­beschallt von einer Tambouren­gruppe und einer Blaskapelle, die Frank Sinatras Evergreen «New York, New York» spielte.

Der Rennverein hatte sich für das Duell einen Modus überlegt, der das Rennen einigermassen ausgeglichen gestalten sollte: Marvulli legt einen fliegenden Start hin und muss 400 Meter zurücklegen, während das Pferd eine Strecke von 500 Metern zu bewältigen hat. Zudem wird das Pferd nicht geritten, sondern bildet mit seinem Besitzer Heiner Bracher ein Trabgespann. Das heisst, dass es nur trabt und nicht galoppiert.

Als Marvulli mit dem 7,5 Kilogramm schweren Querrad auf der Bahn trainiert hatte, waren die Bedingungen trocken gewesen, was dem Radfahrer zugute kam. Vor dem Rennen aber hatte es zwei Tage geregnet; der ­Rasen war so tief, dass Marvulli beim Einfahren den Teil des Reifens, der den Boden berührt, vor lauter Gras nicht sehen konnte.