So sieht der neue F1-Bolide von Alfa Romeo aus Der Formel-1-Rennstall aus Hinwil hat am Mittwochmorgen das Modell C39 vorgestellt. Marco Spycher

Das ist der neue C39 von Alfa Romeo. (Video: Tamedia)

Mit dem Satz «The covers are off» präsentierte der Formel-1-Rennstall Alfa Romeo am Mittwochmorgen den C39 – das Modell für die kommende Saison – seinen Anhängern auf Twitter. Am gleichen Morgen testete der polnische Testfahrer Robert Kubica den Wagen auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona, da, wo das Auto offiziell vorgestellt wurde. Am Nachmittag darf sich Antonio Giovinazzi dann versuchen. Der erste Test von Kimi Räikkönen folgt am Donnerstag. Technische Daten vom Boliden hat Alfa Romeo noch nicht kommuniziert. Das Auto sei aber eine natürliche Weiterentwicklung des «C38» aus der Vorsaison, so der Technische Direktor Jan Monchaux. Gemeinsamkeiten mit seinem Vorgänger weise der neue Bolide jedoch nur wenige auf.

Am Mittwochmorgen wurde der neue F1-Bolide von Alfa Romeo Sauber vorgestellt. Mark Thompson/Getty Images Die beiden Piloten Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi durften das neue Modell enthüllen. Rudy Carezzevoli/Getty Images, AFP Und das ist er: der C39. Albert Gea/Reuters Antonio Giovinazzi (links) und Kimi Räikkönen anlässlich der Präsentation in Barcelona. Albert Gea/Reuters Das Interesse am neuen Wagen war gross. Mark Thompson/Getty Images Und wer durfte den C39 als Erster testen? Robert Kubica, der dritte Pilot von Alfa Romeo Sauber. Mark Thompson/Getty Images Kubica macht sich auf den Weg für auf die Strecke. Mark Thompson/Getty Images Die ersten Kurven auf dem Circuit de Catalunya mit dem neuen Modell. Albert Gea/Reuters 1 / 8

Immerhin ist das Geheimnis um das Aussehen nun gelüftet. Bereits am Tag zuvor hat der Rennstall aus Hinwil nämlich seine Anhänger mit einem Vorschaubild neugierig gemacht. Darauf zu sehen waren die Umrisse des neuen Boliden im Dunkeln. Im Bild war aber eine Botschaft versteckt. Wer die Helligkeit der Aufnahme erhöhte, wurde mit einem «Nice Try» und passendem Smiley belohnt.

Das Ziel mit dem neuen Wagen ist klar: Man wolle an die Fortschritte der letzten beiden Jahre anknüpfen und sich an der Spitze des Mittelfelds positionieren. Die Formel-1-Saison beginnt am 15. März mit dem GP von Australien in Melbourne. Das letzte Rennen findet am 29. November in Abu Dhabi statt.