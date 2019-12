Sie hat die störenden Gedanken verbannt

Das Zurückstecken gelang entspannt. Häcki ist ein hervorragender Auftakt in die Biathlon-Saison geglückt. Da waren die beiden historischen Podestplätze mit der Frauen-Staffel, der zweite und dritte Rang Mitte Dezember. Und dann ihr dritter Platz im Weltcup-Verfolgungsrennen am Samstag vor Weihnachten. Es waren ihre besten Karriereresultate. Dabei bewies die 24-Jährige, dass sie die Erkenntnisse aus dem Einzelrennen 17 Tage zuvor schnell umsetzen konnte. Da hatten drei ­Fehlschüsse in der letzten Stehendsequenz nicht nur die Aussichten auf einen Rang unter den ersten drei, sondern gar auf den Sieg vereitelt.

Im Rückblick streicht Häcki jedoch das Erfreuliche heraus: «Was uns in der noch jungen Saison geglückt ist, macht Freude und motiviert enorm.» Die Kurzpause über Weihnachten hat ihr dazu gedient, «Abstand zu gewinnen, Energie zu tanken und mich mit anderen Gedanken zu beschäftigen».

«Training» auf Schalke

Wenig bedeutend war, dass sie mit Rang 7 zusammen mit Benjamin Weger beim Show-Wettkampf in und um die Fussballarena Auf Schalke am Samstag kaum brillieren konnte. «Ein exzellentes Training vor grossartiger Kulisse», bilanzierte sie den Anlass, der auch eine Abschiedsvorstellung für die Deutsche Laura Dahlmeier war. Vor allem im Schiessen galt es, das Drumherum mit den 46'000 Zuschauern auszublenden.

Durch Treffsicherheit zeichnete sich Lena Häcki neben ihren physischen und langlauftechnischen Fähigkeiten früh aus. Die Öffentlichkeit nahm dies erstmals im Herbst 2016 wahr. Das Talent blieb damals beim Saisonstart ohne Fehlschuss. Mit Rang 4 erreichte Häcki ein erstes Topergebnis. Spitzenresultate sind der Engelbergerin seither ab und an geglückt. Für den Sprung aufs Podest aber musste sie sich länger als gewollt gedulden.

Auch, weil es ihr an einem wichtigen Faktor mangelte: der Konstanz. Die wollte und will sie verbessern, das ist ihr in dieser Saison wichtiger als ab und zu ein Ausreisser nach oben. «Ich will regelmässig unter die besten 20 laufen.» Bis auf zwei der sieben Einzelrennen ist ihr dies bis jetzt geglückt – «eine solide Quote», wie sie sagt.