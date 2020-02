Selbst bei Federer wird gespart

Hochsommer statt kalter Nacht. 40 Grad in Melbourne statt eines dunklen Kämmerleins in Zürich. Als sich Roger Federer auf dem langen Weg in den Halbfinal des Australian Open in Melbourne im Januar teilweise mirakulös befreit, sitzen Heinz Günthardt und Stefan Bürer in ihrer Kabine in der Rod-Laver-Arena und rapportieren als SRF-Kommentatoren in die Heimat.