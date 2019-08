Schweizer Doppelsieg bei der Mountainbike-WM

Den Schweizern gelang im WM-Rennen ein guter Start, Schurter setzte sich gleich zu Beginn unter den ersten Drei fest, dahinter kämpften Flückiger und Andri Frischknecht (Platz 9 im Ziel) um Plätze in den Top-10. Bereits in der ersten Runde versuchte sich der Brasilianer Henrique Avancini, auch er ein Medaillenkandidat, abzusetzen. Das sieben Mann starke Feld der Verfolger wurde von Schurter angeführt und von Flückiger abgeschlossen.

Flückiger muss sich zurückkämpfen

In einer Steigung aber setzte sich Schurter ab, Flückiger machte mit, folgte dem siebenmaligen Weltmeister und holte in der Abfahrt sogar einige Sekunden auf. Mit Tempier konnte nur einer der Verfolger mithalten. Flückiger jedoch erlitt in Runde 4 einen Defekt, musste Platz 2 Tempier überlassen, eine vierköpfige Gruppe fuhr an ihm vorbei.

Flückiger bewies einmal mehr Kampfgeist und schloss sich dieser Verfolgergruppe wieder an, während Schurter in der fünften Runde das Tempo verschärfte. Es war eine Vorentscheidung, der Franzose Tempier konnte nicht folgen. Kam dazu, dass er wie Flückiger einen kurzen Stopp einlegen musste, um den Hinterreifen zu wechseln. Davon profitierte auch Flückiger, der Berner fuhr nach einer starken Aufholjagd plötzlich wieder um die Medaillen.

Um die weiteren Medaillen, wie es korrekt heissen muss. Denn eine war zu diesem Zeitpunkt schon vergeben. Schurter distanzierte seinen mittlerweile einzigen Verfolger Gerhard Kerschbaumer aus Italien auf über 40 Sekunden, Silber war diesem eigentlich nicht mehr zu nehmen. Doch nach Flückiger und Tempier erlitt auch Kerschbaumer einen Defekt und musste kurz vor dem Ziel halten. Der Berner Flückiger erbte, er hatte in der letzten Runde bereits Tempier überholt und fuhr schliesslich ungefährdet zur Silbermedaille.