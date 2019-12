Schwache Abwehr und fehlende Konstanz

Der BSV Bern schafft es nicht, in dieser Saison Konstanz in seine Leistungen zu bringen. Die Berner schienen sich mit vier Erfolgen in Serie gerade auf dem richtigen Weg zu befinden, stattdessen folgten letzte Woche wieder zwei Rückschläge. Zuerst die unnötige 25:27-Heimniederlage gegen ein dezimiert angetretenes Kriens-Luzern, nun ein 33:36 beim Tabellenletzten RTV Basel, der zuvor in 15 Spielen nie gewonnen und gerade mal einen Punkt geholt hatte.