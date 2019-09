Schurter-Aktion «in jeder Hinsicht unangebracht»

Dem Blick erklärte Schurter darauf, er möge Amerika und bereise das Land sehr gerne, allerdings habe er nicht viel für die aktuelle Führung übrig, darum das Bild. Offenbar war es Schurter selbst dann doch ein wenig zu heikel. Die Aktion sorgte auch für Kopfschütteln, in den Kommentarspalten und offenbar beim Verband Swiss Cycling. Dieser verurteilt die Aktion scharf und liess ein Statement folgen. Der Verband distanziere sich «ausdrücklich und in aller Form von dieser in jeder Hinsicht unangebrachten Aktion».

Die Verantwortung aber, so betont es Swiss Cycling, liegt bei den betroffenen Athleten und ihren Privatteams. Dies hat einen einfachen Grund: Schurter, Vogel und Forster sind als Fahrer nicht beim Verband angestellt und in Washington entsprechend auch nicht mit dem Nationalteam unterwegs. Mit dem Ende der WM ist auch die Aufsichtspflicht des Verbands zu Ende gegangen, die Verantwortlichen sind längst zurück in der Schweiz. Schurter, Vogel, Forster und Mechaniker Gross aber waren bei der Aufnahme des Fotos auf der Durchreise, für sie ging es weiter an die Weltcuprennen in Snowshoe. Vom Verband her drohen den Nackedeis also keine Konsequenzen.