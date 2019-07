Sand in den Bergen, das ist längst ein Klassiker

Doch wegen organisatorischer und finanzieller Differenzen wurde das Turnier in Fort Lauderdale abgesagt. Somit bleibt Gstaad ein Unikum. Zum 20. Mal wird das Turnier im Saanenland heuer durchgeführt – das ist Rekord.

Weil die Qualifikationsphase für die Olympischen Spiele bereits seit September läuft, sind die Teams besonders gefordert. Sie können in den nächsten Wochen an den hochdotierten Turnieren wertvolle Punkte für das Olympiaranking holen.

Zeitplan: Das höchstgelegene Turnier der World-Tour – Gstaad liegt auf 1050 Metern über Meer – beginnt am Dienstag mit den Qualifikationspartien der Frauen und der Männer für die Hauptrunde. Am Mittwoch um 9 Uhr beginnen die Gruppenspiele. Die Frauen bestreiten am Freitag die erste K.-o.-Runde, um 14 Uhr fangen die Achtelfinals an.

Die Viertelfinals stehen am Samstag ab 9.30 Uhr auf dem Programm. Am Sonntag ab 10 Uhr bestreiten die Frauen die Halbfinals; das Spiel um Platz 3 startet um 13.30 Uhr, der Final um 14.45 Uhr. Die K.-o.-Phase der Männer beginnt am Freitag ab 12 Uhr mit den Achtelfinals, ab 16 Uhr werden die Viertelfinals ausgetragen. Die Halbfinals stehen am Samstag ab 13 Uhr, das Spiel um Platz 3 um 17.15 Uhr, der Final um 18.30 Uhr auf dem Programm.

Eintritt: Bis am Mittwoch können die Spiele gratis besucht werden. Am Donnerstag und am Sonntag kostet die Tageskarte 40 Franken, Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren bezahlen 20 Franken; am Freitag und Samstag kostet die Tageskarte 48 (24) Franken. Der Viertagespass kostet 125 (62) Franken. Kinder bis und mit 9 Jahren sowie Rollstuhlfahrer müssen keinen Eintritt bezahlen. Letztere müssen aber über eine Freikarte verfügen, welche beim Veranstalter via E-Mail (ticketing@beachworldtour.ch) oder telefonisch (+41 33 744 06 40) bestellt werden kann.

Arena: Der Centre-Court im Dorfzentrum fasst 6000, die Side-Courts beim Sportzentrum Gstaad 1500 Zuschauer.

Teilnehmerfeld: Die 22 besten Teams pro Geschlecht der Weltrangliste sind automatisch für das Hauptfeld qualifiziert (maximal 3 Duos pro Nation). 2 Teams erhalten Wildcards vom Veranstalter und vom Weltverband FIVB, die übrigen 8 Plätze werden in der Qualifikation ausgespielt.