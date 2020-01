Rüpel Conor McGregor gibt Comeback im Käfig

Doch lange Zeit ist es her, als der Ire das Oktagon das letzte Mal als Sieger verliess. Über 1100 Tage. Damals, 2016, war McGregor der Dominator der Szene und schaffte es, als erster Kämpfer in der UFC-Geschichte Champion in zwei Gewichtsklassen zu werden. Danach wagte der ehemalige Klempner-Lehrling einen Ausflug in den Boxring, wo er gegen Floyd Mayweather jedoch scheiterte. Und auch sonst zeugten seine Auftritte ausserhalb der Arena nicht immer von Glanz. Kneipenschlägereien, Gerichtsverhandlungen und Missbrauchsvorwürfe bestimmten die Schlagzeilen. So hatte McGregor erst Mitte Oktober vor Gericht aussagen müssen, weil er in einem Pub in Dublin einem alten Mann ins Gesicht geschlagen hatte. Dieser hatte den von McGregor lancierten Whiskey nicht probieren wollen. Die Folge: Der Kämpfer wurde bei der Wahl zum beliebtesten Sportler in seiner Heimat mit nur 2 Prozent der Stimmen abgestraft.