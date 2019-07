Renato Harlacher ist neuer Schützenkönig

«Ich weiss noch nicht, wie ich das fassen soll – es ist unglaublich», sagte der überglückliche Harlacher. «Dieser Titel hat in meinem Palmarès noch gefehlt.» Vor zwei Jahren wurde er Weltmeister in der Kategorie 30 Meter kniend, also in jener Disziplin, in der auch der eidgenössische Schützenkönig ermittelt wird.

Eine mentale Hochleistung ist nötig, um sich diesen begehrten Titel zu sichern. Dies wurde am gestrigen Ausstich in Ringgenberg ersichtlich. 30 Pfeile schossen die Teilnehmer innerhalb von 90 Minuten auf die Zielscheibe; die Zeit konnten sich die Schützen selber einteilen. Nicht weniger als 26 Mal schoss Renato Herlacher das Maximum von 10 Punkten.

Seine 295 Punkte – also nur 5 Punkte unter dem Maximum – wurden mit der Punktzahl aus der Qualifikation addiert. Somit schaffte es Harlacher, den Titelverteidiger Jürg Ebnöther noch zu überholen. Dieser hatte nach der Qualifikation in Führung gelegen, konnte aber im Ausstich nicht seine Bestleistung abrufen und musste sich mit 287 Punkten begnügen.

Beyeler knapp geschlagen

Neben Harlacher zog am Samstag ein weiterer Schütze noch an Jürg Ebnöther vorbei: Simon Beyeler aus Schwarzenburg war auf bestem Weg dazu, sich nach 2011 zum zweiten Mal zum Schützenkönig krönen zu lassen. Er hatte in Ringgenberg mit den Bedingungen zu kämpfen: Ein immer stärkerer Wind erschwerte für die Schützen den Wettkampf.

«Gegen Schluss, als ich unter Zeitdruck geriet, stieg auch meine Nervosität», so Beyeler. «Prompt schoss ich zweimal eine 9 – dies kostete mich letztendlich den Sieg», so der enttäuschte Schwarzenburger. Tatsächlich hätten zwei weitere perfekte Scheiben ausgereicht, um an Harlacher vorbeizuziehen. «Momentan bin ich schon ziemlich enttäuscht», resümierte Beyeler.