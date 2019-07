Radrennen verkommt zur spektakulären Wasserschlacht

In Frankreich waren sie vernünftig. Am Freitag mussten die Organisatoren die 19. Etappe der Tour de France wegen einem Unwetter abbrechen, Hagelkörner bedeckten die Strecke. Etwas weniger vernünftig waren sie an diesem Wochenende in Katalonien. Dort entschieden sie, die Volta al Penedès junior irgendwie durchzudrücken. Bei der Rundfahrt der Nachwuchsfahrer landeten mehrere Fahrer in Wasserlachen, die ein Weiterfahren verunmöglichten.