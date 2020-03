Auch diese Sportler sind homosexuell Mit Schwinger Curdin Orlik outet sich der erste aktive Topsportler in der Schweiz. International gibt es schon einige Athleten, die diesen Schritt auch gemacht haben. lai

Curdin Orlik ist der erste aktive männliche Topsportler in der Schweiz, der sein Coming-out hatte – international gibt es einige Athleten, die sich ebenfalls geoutet haben. Instagram Der ehemalige deutsche Fussball-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger outete sich 2014 – nach seinem Karriereende. Der Mittelfeldspieler lief 53-mal für Deutschland auf und gewann 2007 mit dem VfB Stuttgart den Meistertitel. Seit 2019 ist er Vorstandsvorsitzender beim VfB. Keystone Vor acht Jahren hatte der Puerto Ricaner Orlando Cruz sein Coming-out. Er ist bis heute der einzige Boxer, der diesen Schritt während seiner aktiven Karriere gemacht hat. Keystone Der US-amerikanische Footballer Michael Sam schrieb 2014 Geschichte, als er sich outete und so zum ersten offen homosexuellen NFL-Spieler wurde. Keystone Fussballer Robbie Rogers trat 2013 zurück und machte gleichzeitig seine Liebe zu Männern öffentlich. Noch im selben Jahr kündigte der US-Amerikaner sein Comeback an und spielte bis 2017 bei LA Galaxy. Keystone Schwimmer Ian Thorpe gewann an Olympischen Spielen fünf Goldmedaillen und stellte 13 Weltrekorde auf. Nach seinem Karriereende outete sich der Australier 2014 als homosexuell. Keystone Der ehemalige US-amerikanische Eiskunstläufer Brian Boitano machte seine Liebe zu Männern im Jahr 2013 öffentlich. Keystone Gareth Thomas outete sich 2009 als erster prominenter Rugbyspieler. Der heute 45-Jährige ist einer der besten walisischen Rugbyspieler der Geschichte. Keystone Bis 2003 spielte John Amaechi in der NBA, 2007 hatte er als erster Profibasketballer sein Coming-out – wenn auch nach dem Karriereende. Der englisch-amerikanische Doppelbürger veröffentlichte damals seine Autobiografie «Man in the Middle». Keystone Pionier: 1990 war Justin Fashanu der erste Fussballprofi, der sich während seiner Karriere outete. Die Laufbahn des Engländers geriet danach (noch mehr) ins Stocken, 1998 nahm er sich das Leben. Keystone In der Schweiz gab es in der Sportwelt erst wenige Coming-outs. Schiedsrichter Pascal Erlachner, der bis 2019 in den höchsten Fussballligen der Schweiz pfiff, macht seit drei Jahren kein Geheimnis mehr um ihre sexuelle Orientierung. Keystone Im Profisport-Bereich der Frauen gibt es signifikant mehr öffentlich homosexuelle Athletinnen. In der Schweiz gehört das Pärchen Ramona Bachmann und Alisha Lehmann, die beide in der Fussball-Nationalmannschaft spielen, zu den bekanntesten Beispielen. Keystone Rekordnationalspielerin Lara Dickenmann outete sich 2018 in einer berührenden SRF-Doku als lesbisch. Die damals 32-Jährige sagte: «Wenn es nur jemandem hilft, dann hat es sich gelohnt.» Genau wie Schwinger Curdin Orlik wollte sie nicht mehr schweigen. Keystone 1 / 13

In der Sportwelt ist es noch immer ein Tabu, das für viel Aufmerksamkeit sorgt. Doch am Freitag hat Spitzenschwinger Curdin Orlik im «Tages-Anzeiger» dieses Tabu gebrochen und die Aufmerksamkeit in Kauf genommen. «Ich will frei sein. Ich bin so, ich kann nichts dafür. So bin ich geboren», sagt 27-jährige Bündner und outet sich als schwul.

In der Schweiz ist er der erste Topsportler, der öffentlich zu seiner Homosexualität steht. International gab es in der Vergangenheit jedoch schon einige, die diesen Schritt gemacht haben – klicken Sie sich durch die Bildergalerie.