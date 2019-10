Mujinga Kambundji und das Kamel

Es ist der letzte Tag für Mujinga Kambundji in Katar nach denkwürdigen Tagen an der Leichtathletik-WM. Zum Abschluss ging die Bernerin wortwörtlich in die Wüste. Bei einem Ausflug mit ihrer Familie konnte die Bronzemedaillengewinnerin über 200 Meter auch kurz auf einem Dromedar reiten. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie, um dieses Abenteuer der Schweizerin hautnah verfolgen zu können.