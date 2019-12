Mit einem 10:4 in die Halbfinals

Nun traf auch die Jüngste. Es war ein Makel in der sonst so starken ersten Linie der Schweizerinnen gewesen, den es auszumerzen galt. Isabelle Gerig, mit 21 Jahren die jüngste Spielerin im Schweizer Nationalteam der Frauen, hatte in den drei Gruppenspielen als einzige ihres Blocks keinen Treffer erzielt gehabt. Bis zum Viertelfinal gegen Lettland.