Mit dem letzten Aufgebot ins erste Spiel

Der Supercup bleibt der Titel, den die Titelhamsterer aus Thun nicht gewinnen können. Zum fünften Mal bestritten sie das Kräftemessen zwischen Meister und Pokalsieger, erneut verloren sie. Deutlicher als an diesem Sonntagabend in Winterthur waren sie nie unterlegen, nicht mal im Vorjahr, als sich Pfadi in einer gleichfalls einseitigen Begegnung mit 26:17 durchgesetzt hatte.