WM-Bronze für Kambundji!

Für die 27-Jährige ist die Bronzemedaille mehr als nur eine Genugtuung. Weil sie mässig in die Saison gestartet war, vor allem aber, weil sie in Doha über 100 m abermals an einem Grossanlass Pech bekundete, den Final um nur fünf Tausendstelsekunden verpasste. Nach diesem Negativerlebnis und den drei 4. Plätzen, welche sie vor Jahresfrist an der EM in Berlin belegt hatte, ist es für Kambundji nun aufgegangen.

Welchen Wert dieser 3. Platz hat, zeigt ein Blick zurück: Seit den ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1983 haben Schweizer sieben Medaillen gewonnen. Und zuletzt hatten die Vertreter von Swiss Athletics auf höchster Stufe wenig zu melden. Das letzte WM-Edelmetall gewann Viktor Röthlin vor zwölf Jahren im Marathon in Osaka.