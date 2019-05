Gleiches ist nicht immer gleich

Käser ist der Vertreter der Moderne in diesem von so viel Tradition geprägten Sport. Auf Facebook und Instagram lässt er seine Fans regelmässig wissen, was er gerade tut – was gerade den Traditionalisten nicht sonderlich gefällt. «Die meisten in meinem Alter setzen sich aber mit sozialen Medien auseinander», sagt er. Für ihn sind diese eine wichtige Informationsquelle, «und gleichzeitig auch eine Chance, der jüngeren Generation zu zeigen, wie cool Schwingen ist».

Überdies können auf diese Weise Einnahmen generiert werden. Weil Sponsoren heute von einem Athleten erwarten, dass er in den sozialen Netzwerken aktiv ist – schliesslich sorgen diese unter anderem für Reichweite. Käser tut das gern, sofern es seine Hauptaufgabe nicht tangiert. «Die Social-Media-Arbeit erledigen wir im Teamwork mit Agentur und Management. Mir ist wichtig, dass ich mich auf das Schwingen konzentrieren kann», betont er und fügt lächelnd an: «Ich bin nicht permanent online, da gehe ich lieber fischen.»

Highlight vor dem Highlight

Das Sponsoring ermöglicht Käser, seinen Sport «so auszuüben, wie ich das möchte». Aber weil es die Tradition gebietet und weil es für ihn eine willkommene Abwechslung ist, arbeitet er halbtags beim Futtermittelhersteller Kunz Kunath AG, stellt dort Lieferungen bereit. Zudem lässt er sich zum Personal Coach ausbilden.

Sein Wettkampfkalender – er hat ihn mit einem Video auf Facebook vorgestellt – führt Käser am Sonntag ans «Bernjurassische» in Péry. Und die Schwingfans dürfen sich bereits jetzt auf den 30. Juni freuen. Dannzumal wird es am Nordostschweizer Teilverbandsfest nämlich zum Kräftemessen zwischen ihm, Orlik und Giger kommen.

Es ist ein erster Höhepunkt in der Saison – zwei Monate vor dem veritablen Höhepunkt. «Und für mich ist es ein Vorteil. Weil ich dann wissen werde, wo ich stehe», sagt er. Weil Sempach zurückgetreten ist und mit Schwingerkönig Matthias Glarner und Christian Stucki vorerst zwei Schwergewichte nicht ins Geschehen eingreifen können, ist Käser mehr denn je ein Berner Hoffnungsträger.

Aber er hütet sich davor, das Wort «König» in den Mund zu nehmen. «Ich will einfach immer Vollgas geben, in jedem Gang», betont er. Nur sich vorzustellen, wie es sein wird, wenn die Zuschauer nach einem gewonnenen Gang in Zug jubeln, das liegt drin.