6 Gründe, warum die Leichtathletik-WM ein Ärgernis ist

Die ungewöhnlichen klimatischen Bedingungen fordern ihren Zoll: Mehr als ein Drittel der 68 Marathonläuferinnen konnte das Rennen nicht beenden, bei den Gehern sogar mehr als die Hälfte. Und auch viele von denen, die ins Ziel kamen, konnten sich nicht mehr auf den Beinen halten und mussten in einem Rollstuhl medizinisch betreut werden oder kollabierten sogar. Die Athletinnen und Athleten versuchten alles, um zumindest einigermassen kühl zu bleiben: mit Eis gefüllte Wüstenmützen, Hitzepillen, Kältewesten oder nasse Handtücher. Allen Massnahmen zum Trotz wähnte sich der kanadische Geher Evan Dunfee während des Rennens in «der Tiefe der Hölle».

Absolutely brutal stuff at the women's marathon in Doha overnight. 28 of 68 starters failed to finish in 32.7 degree heat and 73.3 per cent humidity.@Rob_Maul#IAAFDoha2019#IAAFWorldAthleticsChampionshipshttps://t.co/1xhOhSrO0Apic.twitter.com/gjQH5Wjvwk

— William Pugh (@WilliamPugh_) September 28, 2019