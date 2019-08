Diese Stute gibt es neunmal

Der Tod kommt selten am Anfang. Diesmal schon. Und er kam in der Verlängerung. Es lief der Final des Palermo Open in Buenos Aires, und Adolfo Cambiaso spürte sofort, was geschehen war. Cambiaso ist der grosse Star und ein Posterboy des Polosports, Argentinier wie fast alle anderen Spitzenspieler, und Aiken Cura war sein bestes Pferd. Und als in diesem Endspiel im Dezember 2006 das linke Vorderbein von Aiken Cura nachgab, da flehte Cambiaso: «Tut alles, um dieses Pferd zu retten.»