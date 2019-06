«Die Romands sind da!»

2010 trat Pellet zurück. Fortan verflüchtigten sich die Ambitionen des kleinsten Teilverbands wie Nebel in der Morgensonne über dem Schwarzsee. 2012 erklärte Teamleader Stefan Zbinden den Rücktritt. Und der letzte verbliebene «Eidgenosse» in der Südwestschweiz, Michael Nydegger, kämpfte mehr mit Verletzungen als mit Gegnern, später auch mit Motivationsproblemen und trat ebenfalls ab.

So fehlt dem Teilverband seit geraumer Zeit ein aktiver Schwinger mit «Eidgenossen»-Status. Ausgerechnet beim Eidgenössischen Schwingfest 2016 in der Romandie landete kein einziger der 46 abgegebenen Kränze auf dem Haupt eines Südwestschweizers – obwohl einige bereitgelegen wären. Steven Moser beispielsweise verlor den Kampf ums Eichenlaub gegen Patrick Schenk. Benjamin Gapany unterlag in der entscheidenden Phase dem Gauverbandskranzer Roman Sommer. Zufrieden sein durfte derweil der 18 Jahre alte Lario Kramer aus Galmiz: Er verlor bei seinem ersten «Eidgenössischen» nur zwei Gänge (gegen Bernhard Kämpf und Philipp Reusser).

Die Krux mit dem Kranz

Kramer, Gapany, Moser: Dieses Trio könnte im August beim «Eidgenössischen» in Zug für die Südwestschweizer die Ausrufezeichen setzen – wobei es in Mosers Fall zuerst ein Fragezeichen zu strecken gilt, da der Sensler wegen eines Kreuzbandrisses dieses Jahr noch keinen Wettkampf bestritten hat. Kramer und Gapany hingegen gelten spätestens seit ihrem Auftritt im Vorjahr auf dem Stoos zu den Anwärtern auf eidgenössisches Eichenlaub. Beim Bergfest reüssierte überraschend Kramer; Gapany wurde Dritter.

Im Prinzip passte der Coup nicht so recht in Kramers Planung. Diese baut auf kleinen Schritten auf. «Natürlich ist der Gewinn des eidgenössischen Kranzes auf meiner To-Do-Liste», sagt Kramer. «Es handelt sich um einen Bubentraum. Aber ich bin noch jung und sage nicht, dass ich bereits diese Saison ‹Eidgenosse› werden muss.» Der 20 Jahre alte Schwinger arbeitet in Galmiz als Gemüsegärtner, lässt sich zum Agrokaufmann ausbilden und investiert viel Zeit in den Sport. Seit längerem trainiert er einmal pro Woche mit den Bernern in Kirchberg, wo Remo Käser sein Trainingspartner ist. Dasselbe gilt für die Einheiten bei Athletiktrainer Andreas Lanz.

Kramer wurden seitens des Berner Verbands auch schon Avancen gemacht. Doch er bleibt dem kleinsten Teilverband treu. «Wir haben uns als Team gesteigert. Seit Estavayer ist bei einigen ein Quäntchen mehr Motivation und Fleiss vorhanden», sagt Kramer. «Das Niveau bei den Zusammenzügen ist gut. Gegen einige Schwinger konnte ich noch nie ­gewinnen.» Er denkt an Moser, Pascal Piemontesi, Gapany. Dem 24-Jährigen aus Marsens unterlag Kramer am Sonntag beim Neuenburger «Kantonalen» im fünften Gang.