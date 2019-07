Der Mutige

Es gibt eine Fotografie, auf der man den Schwimmer sieht, wie er sich als Fünfjähriger in ein Frotteetuch kuschelt, die Augen klein und müde, auf der Stirn klebt nass das Wuschelhaar. Im Hintergrund erkennt man den Marmorboden der Piscine des Vernets, des Genfer Hallenbads mit dem 50-Meter-Becken, das Generationen von Schweizer Schwimmerinnen und Schwimmern als Austragungsort von so mancher ­legendärer Landesmeisterschaft kennen. In den folgenden Jahren sollte der Junge hier zahllose Trainingsstunden verbringen.