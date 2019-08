Der etwas andere Golfprofi

Umso geschickter ist er im Umgang mit Golfbällen. 2017 gewann er die Gesamtwertung der Europatour, auf der er schon vier Pokale abholen konnte. 2018 bildete er im Ryder-Cup in Paris mit Francesco Molinari das erste Duo, das alle vier Partien gewinnen konnte. Sein erster Major-Titel scheint, nach zweiten Rängen am US Open 2018 sowie am British Open 2019 (hinter Brooks Koepka bzw. Shane Lowry), nur noch eine Frage der Zeit.

Für eine Nacht nach Hause

Was hat es denn nun aber mit seinen Haaren auf sich? «Vielleicht ist das nur eine Phase, aber es macht Spass, anders zu sein, anders auszusehen», antwortet der 28-jährige Engländer, «gerade in einer Sportart, die ja nicht die extravaganteste ist.» Die langen Haare sind zu seinem Markenzeichen geworden, «und so erkennen mich die Leute auch von hinten».

Was seinen Terminkalender betrifft, verläuft sein Alltag indes ähnlich hektisch wie der eines Rockstars. Noch am Sonntag stand er in Atlanta im Einsatz, wo er den Fedex-Cup auf Rang 16 beendete. Dann reiste er via London und Manchester nach Southport, um nach sechs Wochen in den USA wenigstens eine Nacht zu Hause zu sein, ehe gestern morgen der Flug in die Schweiz anstand. Als Nummer 13 ist er der bestklassierte Teilnehmer im Wallis hinter Rory McIlroy, dem Sieger des Fedex-Cup.

Fleetwood spielte schon sechsmal in Crans, doch seit dem letzten Start hat sich vieles geändert. Kurz danach, im September 2017, kam sein Sohn Frankie zur Welt, zwei Monate später heiratete er dessen Mutter Claire Craig, seit 2015 seine Managerin. Sie ist zwanzig Jahre älter, hat schon zwei Söhne aus einer früheren Beziehung und ist die wichtigste Person seines Teams. «Sie koordiniert und organisiert alles und sorgt dafür, dass ich mich darauf konzentrieren kann, so gut wie möglich Golf zu spielen», sagt der Mann von der Irischen See. «Sie vereinfacht mir mein Leben enorm.»

Crans markiert für Fleetwood – der ein Flair für Schauspielerei und Dramen hat – den Start zur Endphase der Europatour, in der er momentan den 4. Rang belegt. Nachdem er bei seinen ersten drei Auftritten im Wallis überzeugt und 2014 als Fünfter das Stechen nur um zwei Schläge verpasst hatte, verliefen seine letzten drei Starts enttäuschend, 2015 und 2017 verpasste er den Cut. «Aber ich liebe dieses Turnier und die Atmosphäre und hoffe, dass sich das auch wieder in meinen Leistungen zeigt.»