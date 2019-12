Das steckt hinter der neuen Kategorie der Sports Awards

Boykott einer kleinen Journalistengruppe

Für Ärger sorgte dabei die Nicht-Nomination von Andy Schmid. Der 36-Jährige zählt zu den besten Handballern der Welt und war einer der Hauptgründe, weshalb die Schweiz im kommenden Jahr erstmals seit 2006 wieder an einer EM-Endrunde teilnehmen darf. Das war der Vereinigung Basellandschaftlicher Sportjournalisten (VBLSJ) etwas mehr als nur ein Kopfschütteln wert: Die VBLSJ entschied sich, die Sports Awards zu boykottieren. «Dass Andy Schmid selbst bei der neu geschaffenen Kategorie MVP nicht aufgelistet ist, erachtet die VBLSJ schlicht als Skandal und äussert hiermit grösste Zweifel an der Fachkompetenz des Gremiums, welches die entsprechende Vorauswahl getroffen hat», schreibt die Vereinigung in einer Medienmitteilung.

«Wir bedauern, dass dieser Knatsch in der Öffentlichkeit ausgetragen werden muss», findet TV-Kommentator Patrick Schmid. Natürlich sei der Handballer bei den Debatten um die Nominierten ein grosses Thema gewesen, aber: «In diesem Jahr gibt es nach Meinung des Gremiums Sportlerinnen und Sportler, die es noch mehr verdient haben.» Das sei ein positives Zeichen, findet er: «Das zeigt, wie hoch die Leistungsdichte im Schweizer Sport ist.»

