«Das gibt es nur in Stanford»

Stanford inmitten des Silicon Valley ist eine Welt für sich. Wie hat sich Ihre Beziehung zur Schweiz entwickelt?

(energisch) Ich bin Schweizerin! Nur weil man wegzieht und an einem anderen Ort studiert, verliert man die Beziehung zur Heimat nicht. Ich fühle mich sehr als Schweizerin, war an der WM und in Rio für die Schweiz und werde sie möglicherweise an weiteren Olympischen Spielen repräsentieren. Die Schweiz ist meine Heimat. Es ist einfach so, dass ich in die USA gehen musste, um zu studieren, und das ist die beste Art, mein Golf zu verbessern. Und ich denke, dass es das ist, was die Schweiz will: dass ich mein bestes Golf spiele.

Ist es schwierig, den Kontakt mit Ihrer Familie und Ihren Freunden aufrechtzuerhalten?

Überhaupt nicht. Gerade vergangene Woche traf ich in meinem Heimatclub (GC Genf-Cologny) ein halbes Dutzend meiner besten Freunde. Es hängt immer von dir ab, was du willst. Mein Sport bringt mich überallhin, an wunderbare Orte, aber das bedeutet nicht, dass das der Beziehung zur Schweiz schadet.

Golf im Blut: Alexis, Albane und Alberto Valenzuela. Foto: René Stauffer

Hat sich Ihr Golfspiel wunschgemäss entwickelt?

Ja. Es geht ziemlich konstant vorwärts. Aber ich freue mich darauf, dass ich mich voll auf Golf fokussieren kann, wenn ich einmal abgeschlossen habe.

Wann genau wird das sein?

Eigentlich im Juni. Aber ich plane, das Studium vorzeitig abzuschliessen. Deshalb belege ich auch einen Sommerkurs.

Wie stellen Sie sich den Einstieg bei den Profis vor?

Ich werde Ende Jahr die Qualifikation (für die LPGA-Tour) bestreiten und sehen, wie es läuft. Wenn es schlecht läuft, bleibe ich in Stanford und versuche es nächstes Jahr wieder.

Gibt es keinen Plan B? Sie könnten ja auch auf einer kleineren Tour beginnen?

Ja, vielleicht auf der Symetra-Tour (Einsteiger-Circuit der USA). Sicher nicht in Europa.

Sind Sie sehr motiviert, endlich Profi zu werden?

Ja. Aber mein Motto ist es, Schritt für Schritt zu nehmen, alles zu seiner Zeit. Zuerst das College, meine Ausbildung, dann Profigolf… Und dann sehen wir, wie es läuft. Eine Profikarriere kann ein Jahr dauern und plötzlich stoppen. Ich bin realistisch und zugleich optimistisch für meine Karriere. Wie werden sehen, wohin sie mich führt.

Im Moment wären Sie knapp nicht für Tokio 2020 qualifiziert. Ist Olympia für Sie ein grosses Ziel?

Schon. Aber dass ich mich 2016 für Rio qualifizieren konnte, nimmt mir viel Druck. Das letzte Mal hatte niemand erwartet, dass ich mich qualifizieren würde. Damals hatte ich auf 2020 gehofft, und vielleicht kommt es jetzt gerade umgekehrt. Aber ich bin jetzt im College und muss einige Sachen berücksichtigen. Entweder kann ich noch einige Profiturniere spielen und schaffe es oder dann halt nicht. Aber ich könnte mich immer noch für 2024 qualifizieren.

Sie spielen dieses Jahr dank einer Einladung schon zum 5. Mal das Majoturnier von Evian, aber bisher haben Sie immer den Cut verpasst. Liegt Ihnen der Platz nicht?

Doch, doch. Er ist zwar sehr anspruchsvoll, aber ich habe schon bewiesen, dass ich auch an Majors bestehen kann. In Evian war bisher aber immer etwas: In den letzten Jahren war ich entweder verletzt oder kam gerade von den Maturaprüfungen, und letztes Jahr hatte ich zwischen zwei Runden ein Problem mit einer Erdnussallergie und musste um zwei Uhr morgens ins Spital. Es ist gut, dass das Turnier wieder im Juli stattfindet und nicht mehr im September. Der Platz spielt sich ganz anders.

Ihr Caddie ist Ihr Bruder Alexis. Wie wichtig ist er für Sie?

Er war schon immer sehr wichtig und ist einer meiner grössten Supporter. Er ist sehr inspirierend. Was er überstanden hat, ist eigentlich ein Wunder (sie spricht von seinem Autismus in der Kindheit). Er ist auch ein sehr guter Golfer, und ich war auch schon Caddie für ihn. Es ist schön, solche Momente zu teilen, das geniesst die ganze Familie.

Wohnen Ihre Eltern immer noch in Genf?

Nein, sie sind letztes Jahr auf die Bahamas gezogen.

Was ist eigentlich das Geheimnis eines guten Schwungs? Alles sieht bei Ihnen so einfach und locker aus...

(lacht) Da steckt sehr viel Arbeit dahinter. Sogar vor einem Turnier trainiere ich Stunden um Stunden um Stunden. Ich glaube, alle Spielerinnen hier auf dieser Driving Range tun das. Es gibt kein Geheimnis. Er gibt nur harte Arbeit.