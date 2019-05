Dann misst sie sich halt an den Männern

Ryf sagt: «Hier begleitet mich meine Familie, hier sind meine Fans dabei.» Über den Stellenwert meint sie: «Rapperswil ist für mich eine Art Trainingswettkampf», Rennpraxis sammeln und «ein Stück weiterkommen» – das sind dabei die entscheidenden Faktoren. Die Siege versüssen die intensive Arbeit von jeweils etwas mehr als vier ­Stunden.

Zweimal ist sie 2019 bereits gestartet – zweimal hat sie gewonnen. Die Ungeschlagenheit hält an.

Vor einem Jahr begleiteten Ryf vor ihrem Rapperswil-Rennen grundlegende Fragen. Sie stand am Ende einer mehr als sechsmonatigen Wettkampfpause. Das sorgte für Emotionen. «Eine unglaubliche Vorfreude» spürte sie. Ganz zappelig sei sie gewesen. Vorgenommen hatte sie sich nicht weniger, als «auf tutti zu gehen», sprich «vom ersten Schwimmmeter mit voller Aggressivität bei der Sache zu sein». Nur so liessen sich Grenzen verschieben, war sie überzeugt.

Das ist sie noch immer. In diesem Jahr entfällt die Ungewissheit durch die Rennabstinenz. Die Ungeschlagenheit des ganzen letzten Jahres hat sie fortgesetzt. 2019 hat sie bereits zwei Rennen bestritten: den Ironman 70.3 in Oceanside (USA) sowie den Ironman Texas. Gerade in Texas aber sah sie sich gefordert. Jocelyn McCauley, die aktuell führende US-Langdistanz-Athletin, verlangte Ryf alles ab. Erst 6 km vor dem Ziel eroberte sich die Schweizerin die Leaderposition zurück. «Ich durfte wieder einmal erleben, was es bringt, wenn du immer an dich glaubst und nie aufgibst», sagte sie hinterher.

Die Konkurrenz fehlt

In Rapperswil-Jona dürfte die ebenbürtige Konkurrenz fehlen. Angetrieben wird sich Ryf dennoch fühlen. Sie stellt sich im Rennen selbst Aufgaben, braucht beispielsweise männliche Profis als Sparringspartner. «Sich an sie heranangeln und an ihnen vorbeiziehen – das beflügelt.» Letztes Jahr waren am Schluss nur sechs schneller, im Halbmarathon gar nur vier.

Doch Daniela Ryf freut sich auch auf die Zeit nach Rapperswil: Sie fährt nach St. Moritz. Die vier Monate in der Höhenlage des Engadins will sie dazu nutzen, «das nächste Level zu erklimmen und in Hawaii-Form zu kommen».