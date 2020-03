Bis Ende März keine Sportanlässe im Tessin Die Türen bleiben zu: Im Kanton Tessin fallen bis mindestens am 29. März sämtliche Sportveranstaltungen aus. rom

Weder Spitzen- noch Breitensport: Im Tessin fallen Sportanlässe länger aus. Samuel Golay, Keystone

Das Verbot umfasst alle Einrichtungen, wie zum Beispiel Schwimmhallen, Turnhallen, Fussballanlagen und Eisstadien. In dieser Zeitspanne können weder Begegnungen noch Trainings stattfinden, ungeachtet des Niveaus. Das hat der Staatsrat des Kantons Tessin entschieden.

Dieser Entscheid hat in verschiedenen Sportarten erhebliche Konsequenzen. Faktisch bedeutet er das abrupte Ende der Eishockeysaison. Die Schweiz wäre nicht das erste Land, in dem Meisterschaft abgebrochen wird. Gefährdet ist auch die Eishockey-WM in Zürich und Lausanne, die am 8. Mai beginnen sollte. Der Schweizer Eishockeyverband hat auf Donnerstag eine Telefonkonferenz einberufen.

Im Fussball hat das Verbot vorderhand keine Konsequenzen, weil die beiden obersten Ligen bis am 4. April pausieren. Bis am 15. März ruht der Betrieb ohnehin, danach folgt die Nationalmannschaftspause. Mit dem FC Lugano in der Super League und Chiasso in Challenge League sind zwei Teams aus dem Tessin betroffen.