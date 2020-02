Bern Zähringer auf Finalkurs

Im Spitzenspiel der Frauen konnte das in dieser Saison äusserst stark auftretende Oberwallis gegen Aarau, die amtierenden Weltmeisterinnen, in den ersten drei Ends vier Steine stehlen. Die Oberwalliserinnen kontrollierten das Spiel souverän mit sauber gespielten Take-outs und gewannen schliesslich 8:5. Das Team um Skip Elena Stern zieht ohne Niederlage in die Zwischenrunde ein. Aarau qualifizierte sich ebenso souverän. Das Topduo wird begleitet von Wetzikon und Langenthal mit der Weltmeisterin Binia Feltscher-Beeli.

Skip Yannick Schwaller von Bern Zähringer.Foto: Céline Stucki