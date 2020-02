Alexia Paganini wirbelt immer kunstvoller

Es gibt wohl nur gerade eine treffende Bezeichnung, wo sie sich gerade befindet: zwischen den Welten – in jeder Beziehung. Eineinhalb Wochen nach der EM in Graz bereitet sich Eiskunstläuferin Alexia Paganini auf ihre Premiere bei «Art on Ice» am Donnerstag vor. Nach dem ersten grossen Wettkampf in diesem Jahr nun also die erste grosse Show in ihrem Leben.