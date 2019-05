Von Stromkabel, Stürzen, Hund und Taube

Minus zwei Fahrer – so lautet die Bilanz nach dem Prolog der 59. Tour de Romandie, der am Dienstag in Neuenburg stattfand. Nach dem Zeitfahren über 4 Kilometer mussten der Südafrikaner Jacques Janse van Rensburg und der Neuseeländer Sam Bewley die Tour bereits aufgeben. Genauer gesagt, konnte Bewley den Prolog nicht einmal bestreiten.