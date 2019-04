Tigers Triumph lässt Twitter explodieren

So war auch der twittererprobte «Golfkollege» und US-Präsident Donald Trump unter den Gratulanten:

Love people who are great under pressure. What a fantastic life comeback for a really great guy! https://t.co/41MtJtYEjq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. April 2019

Ebenfalls Trumps Vorgänger war von Woods' Sieg angetan. Barack Obama lobt dessen Mumm und Entschlossenheit:

Congratulations, Tiger! To come back and win the Masters after all the highs and lows is a testament to excellence, grit, and determination. — Barack Obama (@BarackObama) 14. April 2019

Schauspieler Hugh Jackman staunt über den Triumph:

Für Schauspielkollegin Jada Pinkett-Smith ist es gar das grösste Comeback der Sportgeschichte:

The greatest come back in the history of sports! Congrats @TigerWoods!!!! ????? pic.twitter.com/mbai9RVD7G — Jada Pinkett Smith (@jadapsmith) 14. April 2019

Tennisspielerin Serena Williams rührte der Sieg gar zu Tränen:

I am literally in tears watching @TigerWoods this is Greatness like no other. Knowing all you have been through physically to come back and do what you just did today? Wow Congrats a million times! I am so inspired thank you buddy. — Serena Williams (@serenawilliams) 14. April 2019

Basketball-Star LeBron James hielt sich kürzer, dafür spart er nicht an Grossbuchstaben und Ausrufezeichen:

Kobe Bryant, wie James eine lebende NBA-Legende, gratuliert kurz und bündig:

NFL-Quarterback Tom Brady beglückwünscht...

Congrats Tiger! What a performance.. — Tom Brady (@TomBrady) 14. April 2019

...und beginnt umgehend auszurechnen, wann er denn seinen 15. Triumph feiern könnte:

Running the numbers on how long it’ll take me to get to 15... pic.twitter.com/PcNSF2oCzB — Tom Brady (@TomBrady) 14. April 2019

Die NBA-Organisation der Chicago Bulls war auch vom Äusseren des Golfers angetan – Schwarz-Rot gefällt den Bulls natürlich:

MLB-Club Boston Red Sox gratuliert nicht nur auf Social Media sondern auch ganz altertümlich via Anzeigetafel:

Die Liste der prominenten (und weniger bekannten) Gratulanten liesse sich schier endlos weiterspinnen.