Tiger ist zurück

Mit einem Schlag Vorsprung hat sich der nun 43-Jährige im Augusta National Golf Club durchgesetzt, nach vier Runden hatte er 275 Schläge für die auf vier Tage verteilten 72 Bahnen benötigt, seine Landsleute Dustin Johnson, Brooks Koepka und Xander Schauffele brauchten jeweils einen mehr. Der grosse und 61 Jahre alte Bernhard Langer wurde 62. (Martin Kaymer 51.), er gratulierte Woods sofort vor dem Klubhaus. Woods genoss die Augenblicke so extrovertiert wie selten: Er riss seine Arme hoch, haute seinem Manager aufs Kreuz, strahlte befreit, erlöst, beseelt. Im Internet meldete sich Sportprominenz, Tennisprofi Serena Williams teilte mit, sie sei ob der Grösse von Woods in Tränen. Auch US-Präsident Donald Trump erkannte den geschichtsträchtigen Moment und feuerte einen Tweet ab als Gratulant.

«Nun hier der Champion zu sein, nach 22 Jahren, ist unwirklich», sagte Woods, ehe er das grüne Sieger-Jackett anzog. 1997 war sein Stern hier aufgegangen, mit dem ersten Masters-Sieg. «Es ist überwältigend», gestand Woods, den alle nur Tiger rufen. Er konnte sich bereits nicht mehr an den letzten Putt vor wenigen Minuten erinnern. Er wusste nur: «Ich habe geschrien.»

Der Erfolg gelang ihm auf eine Art, die ihren Platz in der Historie haben wird. Natürlich tauchte Woods an diesem Sonntag (wegen eines angekündigten Gewitters war der Start vorgezogen worden) im roten, halbärmligen Sporthemd auf, das macht er seit jeher so. Angriff und Dominanz soll die Farbe ausstrahlen und Gegner einschüchtern. Allerdings war er an diesem Sonntag mit dem Italiener Francesco Molinari sowie dem US-Landsmann Tony Finau unterwegs, und zu Molinari muss man sagen: Er könnte auch mit einem Grizzly eine Golfpartie spielen, er würde keine Miene verziehen und sein Ding machen. In Augusta war das diesmal insbesondere eines: Pars spielen. Par spielt man, wenn man genau so viele Schläge pro Bahn braucht wie vorgegeben. Auf einer Par-4-Bahn gelang ihm eine Vier, auf der Par-5-Bahn eine Fünf, auf einem Par-3 benötigte er drei Schläge. Es zeichnete sich zunächst mal ein Motto des finalen Tages ab: alle gegen Molinari, den Par-Macher.

Molinari schlägt den Ball tatsächlich ins Wasser

Dazu zählte indes nicht der abgeschlagene Bryson DeChambeau, der mit einem Hole-in-One, einem direkt eingelochten Ball an der 16. Bahn, für Jubel sorgte (später glückte dieses auch Justin Thomas). Zehntausende verteilten sich gedrängt auf der Anlage. Woods hatte sich in Lauerstellung gebracht, wie Finau war er mit 11 unter Par (-11) in die Runde gestartet. Molinari hatte zwei Schläge Vorsprung (-13) mitgenommen in den Sonntag.