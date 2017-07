Liebäugeln ja, erwarten nein

Zeiten ändern sich. Einst waren die Schweizer Männer im Beachvolleyball das Mass aller Dinge, sie gewannen WM- und Olympiamedaillen. Martin und Paul Laciga, Sascha Heyer, Patrick Heuscher und Stefan Kobel prägten die Sportart während Jahren.

Am Freitag beginnt in Wien die elfte Weltmeisterschaft, und die Schweizer Männer werden erstmals überhaupt nicht vertreten sein. Nach diversen Umbrüchen vermochte sich kein Team für die Titelkämpfe zu qualifizieren. Gleichwohl können die Verantwortlichen von Swiss Volley zuversichtlich gen Österreich blicken – wegen der Frauen.

Grosses Potenzial

Mit Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré und Nina Betschart/Tanja Hüberli haben sich zwei Teams für die WM qualifiziert. Und: Sie haben die Reise ins Nachbarland mit viel Selbstvertrauen angetreten. Die Bernerin Vergé-Dépré und die Zürcherin Heidrich sind in den letzten vier Turnieren auf der World Tour jeweils mindestens in die Viertel­final vorgestossen. Am stark besetzten Dreisternturnier in Den Haag wurden die beiden gar erst im Endspiel gebremst, überdies erreichten sie in Gstaad vor rund zwei Wochen als erstes Schweizer Team seit 2012 den Halbfinal.

Als primäres Ziel haben sich Heidrich/Vergé-Dépré in Wien den Einzug in den Achtelfinal gesetzt. «Wir wollen an unseren letzten Leistungen anknüpfen», sagte die Bernerin jüngst gegenüber dieser Zeitung. «Gelingt uns das, kann es für sehr viel reichen.» Hüberli/Betschart machten heuer vorab mit dem 3. Platz beim Major im kroatischen Porec auf sich aufmerksam.

«Die Rangierungen haben gezeigt, dass die beiden Teams mit den Besten der Welt mithalten können, wenn sie ihr Potenzial abrufen», hält Philippe Saxer, Direktor Beachvolleyball bei Swiss Volley, in einem Interview auf der Verbandshomepage fest. Ziel ist für die beiden Duos ein Platz in den Top Ten. «Wenn sie einen Lauf haben, ist auch mehr möglich», meint Saxer.«In diesem Jahr schon eine Medaille zu erwarten, wäre vermessen, aber damit liebäugeln soll man an einer WM trotzdem.» (mob)