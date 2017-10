Kreative Hilfe

Manchmal beginnt eine Erfolgsgeschichte mit einer Niederlage: Die Olympischen Spiele 2012 waren das grosse Ziel des Berner Kanufahrers Mike Kurt, 100 000 Franken hatte er im Vorfeld aufgetrieben, um die Saison bestmöglich bestreiten zu können. Und dann ging im Halbfinal von London das Paddel zu Bruch, Kurt blieb der ernüchternde Rang 12 und die Frage: War es das wert?

Längst kann sie Mike Kurt mit Ja beantworten. In London sprach er mit dem Berner Degenfechter Fabian Kauter erstmals darüber, wie man Schweizer Sportler finanziell unterstützen könne. 2013 gründeten Kurt, Kauter und der Onlinespezialist Philipp Furrer die Crowdfunding-Plattform «I believe in you» (Ibiy), die seither jährlich ein Wachstum von 40 Prozent erzielt.

Über 1000 Projekte sind realisiert worden, dieses Jahr sind schon 3 Millionen Franken für den Sport gesammelt worden. Aus einer Idee ist eine Lebensaufgabe geworden; Kurt ist fast täglich unterwegs, pflegt Partnerschaften, hält Vorträge.

Hilfe für GC und Ambri

Dass Ibiy zur Erfolgsgeschichte werden konnte, hängt sehr wahrscheinlich auch damit zusammen, dass in der Schweiz die staatliche Unterstützung für Sportler gering ist. So bildet Ibiy nebst der Spitzensportförderung der Armee, der Schweizer Sporthilfe und der Akquirierung von Privatsponsoren eine willkommene Möglichkeit zur Geldbeschaffung. Hürdenläufer Kariem Hussein hatte sich so vor seinem Europameistertitel 2014 in Zürich das Trainingslager finanziert.

Der Emmentaler Bobfahrer Clemens Bracher bekam letztes Jahr 8000 Franken für neue Kufen zusammen. Der Fussballklub GC kurbelte heuer den Saisonkartenverkauf an, im Fansektor wurden dreimal so viele Jahreskarten wie 2016 verkauft. Und Ambri-Piotta sammelte in den letzten Monaten für eine neue LED-Anzeigetafel, just einen Tag vor dem Ablaufen der Frist erreichte der Eishockeyklub gestern das Ziel von 90 000 Franken – ansonsten hätte er kein Geld erhalten.

Ziel: Übersee

88 Prozent der Projekte erreichen das Finanzierungsziel, was laut Mike Kurt die weltweit beste Erfolgsrate im Crowdfunding sei. Der 37-Jährige sieht vor allem bei den Schweizer Vereinen grosses Wachstumspotenzial. Mit dem FC Thun etwa, der letztes Jahr zu Spenden aufgerufen hatte, stand Ibiy auch im Kontakt, ohne ein Projekt umzusetzen.

Nach Österreich und Norwegen hat Ibiy erfolgreich expandiert, demnächst sollen weitere skandinavische Länder hinzukommen. «Kultur und Spendenaffinität sind dort ähnlich», sagt Mike Kurt und erachtet diese Länder daher als ideal. Ziel sei es, dereinst auch in Übersee Fuss zu fassen, sagt Mike Kurt. Er denkt gross. (Berner Zeitung)