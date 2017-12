Königstransfer als Kronprinz

Es ist nicht bekannt, wie viele Menschen tagtäglich von Thun nach Zürich pendeln. Viele werdens kaum sein. 90 Minuten dauert allein die Hinfahrt. Dreieinhalb Stunden dürfte addiert investieren, wer am Morgen in die Grossstadt und am Abend zurück ins Berner Oberland reist. Für Nicolas Suter ist dies phasenweise Standard. Wackers Zuzug studiert in der Metropole Banking und Finance. Er sagt: «Ich habe das Studium in Zürich begonnen. Also beende ich es auch dort.»

Durchbeissen, Widerständen trotzen, nicht gleich aufgeben: Das hat den Aargauer schon als Knaben ausgezeichnet. Als Junior war er klein, bloss 1,70 Meter mass er. Damit war er Mit- wie Gegenspielern physisch unterlegen. Er kompensierte körperliche Defizite durch Technik und Dynamik. Als Teenager erfuhr er einen Wachstumsschub. Die Vorzüge hat er sich bewahrt. Und so ist der 23-Jährige einer der komplettesten Akteure in der Liga überhaupt. Der Regisseur hat den Wurf eines Shooters, die Geschwindigkeit eines Flügels, das Durchsetzungsvermögen eines Kreisläufers und die Härte eines Verteidigungsspezialisten.

Der Rechtshänder sagt, vielseitig zu sein, sei Fluch und Segen zugleich. «Man droht herumgeschoben zu werden, derjenige zu sein, der die Lücken schliesst.» Im Team von Martin Rubin wird er gegenwärtig rechts im Rückraum gebraucht. Für die Nationalmannschaft spielte der Mittelmann jüngst links aussen, es war sein Debüt für die Auswahl.

Wo auch immer Suter gerade aufgestellt wird: Er überzeugt. In Rekordzeit hat er sich beim Cupsieger etabliert. Im ersten Saisonviertel war der Dazugestossene stärkster Thuner. Und obwohl er zuletzt nicht mehr ganz so oft getroffen hat, figuriert er im Ranking der Topskorer unter den Top 15. Coachs und Umfeld sprechen von einem der besten Transfers in der Klubgeschichte. Er sei zufrieden mit seinem Einstand bei Wacker, erzählt der Aargauer, wenngleich die Leistungen jüngst abgeflacht seien, nicht mehr uneingeschränkt seinen Vorstellungen entsprochen hätten.

Bedingungslos angetan ist die Gruppe persönlicher Anhänger, welche ihn an den Heimspielen mit einer Menge Enthusiasmus unterstützt. Suter lächelt, wenn er auf seine Fans angesprochen wird. Den Grossteil von ihnen, sagt er, habe er erst kürzlich kennen gelernt. Ryan Regez, erfolgreicher Skicrosser aus Wengen, hatte mit ihm die Sportrekrutenschule absolviert und besuchte später eine Partie in der Lachenhalle, als er erfahren hatte, dass Suter nun für Wacker spielt. «Handball hat ihn total gepackt, er kommt mit immer mehr Leuten an unsere Matchs.»

Mitspieler als Mitbewohner

Das Standing des Aufbauers dürfte weiter steigen. Geplant ist, dass der Aargauer nach dem Abgang von Lenny Rubin, der im Sommer in die Bundesliga wechselt, öfter Regie führen wird, flankiert von Lukas von Deschwanden, der wohl auf seine angestammte Position halb links rückt, und Nicolas Raemy, dem andern Innerschweizer Ausnahmekönner.

Kritik am geschätzten Thun

Den verletzten Raemy weiss der Zuzug schon jetzt häufig an seiner Seite. Die beiden leben im selben Block. Suter teilt sich eine Wohnung mit Flavio Wick, mit dem er bereits in Zürich zusammen­gespielt hat. Zwei Etagen ­höher hausen der Luzerner und Tho­mas Lanz, ein weiterer Wacker-Akteur. Er fühle sich sehr wohl in Thun, sagt der Student. Den Sommer hier zu verbringen, mit dem See und der Aare, sei grossartig, und das Panorama mit den Bergen erinnere ihn an Davos, «meine zweite Heimat», wie der Sohn einer Bündnerin erzählt. Bloss: Dafür, dass die Stadt relativ gross sei, sei ziemlich wenig los.

Suter pflegt während der Begegnungen fortwährend ein Lächeln auf den Lippen zu tragen. Die Gegenspieler fühlen sich davon auch schon mal provoziert. Der Aargauer sagt, er verspüre eben grosse Freude, nun, da es so gut laufe. «Da kann ich mir ein ­Lächeln nicht verkneifen.» Der Tabellenführer strebt heute (vs. Suhr, 17 Uhr) nach dem siebten Sieg in der Meisterschaft in Folge. (Berner Zeitung)