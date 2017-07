«Gstaad ist für mich das Paradies»

Sie haben 62 Grand-Slam- Turniere in Folge bestritten. Was bedeutet Ihnen diese Serie?

Feliciano López: Ich bin auf diese Marke sehr stolz, weil ich mich über fünfzehn Jahre lang fit und in der erweiterten Weltspitze gehalten habe. Ich hatte aber auch das Glück, in meiner langen Karriere vor gravierenden Verletzungen verschont geblieben zu sein.

Roger Federers Rekord steht bei 65 Grand-Slam-Teilnahmen hintereinander. Haben Sie vor, ihn zu brechen?

Ja, klar! Und die Chancen stehen nicht schlecht. Wenn ich bis Wimbledon 2018 durchziehe, bin ich Rekordhalter. Es wäre natürlich schön, Federer zu übertreffen, aber in erster Linie betrachte ich diese Langlebigkeit als starke Leistung.

Ihr Körper wirkt sehr durchtrainiert. Wie gelingt es Ihnen, mit 35 Jahren und nach rund zwei Jahrzehnten Leistungssport nicht nur noch ganz gesund, sondern ausgesprochen fit zu sein?

Ich versuche, einen gesunden Lebensstil zu pflegen, mich gut zu ernähren und mir auch Ruhezeiten zu gönnen. Vor fünf, sechs Jahren wurde mir klar, dass ich etwas ändern und mehr für meine Fitness würde tun müssen, wenn ich mich weiterhin mit den weltbesten Spielern messen wollte. Und genau das wollte ich.

Was änderten Sie konkret?

Ich nahm ein wenig ab und trage seither zu meinem Körper besser sorge. Ich arbeite mit meinem Fitnesstrainer hart, um Verletzungen vorzubeugen. Kleine Sachen können eine grosse Wirkung haben, je­denfalls ist es mir in den letzten fünf, sechs Jahren gelungen, mein bestes Tennis zu zeigen.

Stemmen Sie oft Gewichte?

Nicht wirklich, ich brauche als Tennisspieler keine grossen Muskeln. Ich halte mich mit einer Kombination von Trainingsformen fit. Dazu gehört die Arbeit im Kraftraum, ich mache aber auch viele TRX-Übungen und etwas Yoga. Und ich gehe regelmässig schwimmen, wenn ich zu Hause bin dreimal in der Woche. Das tut meinem Rücken gut, der meine Schwachstelle ist.

Sie haben die Ernährung erwähnt: Sind Hamburger und Schokolade verboten?

Nein, einzelne ‹Sünden› machen keinen Unterschied, wenn man generell gesund isst. Ausnahmsweise mal McDonald’s einen Besuch abzustatten, ist okay (schmunzelt).

Was essen Sie nach einem intensiven Match, um den Energiespeicher aufzufüllen?

Wenn ich vom Tennisplatz komme, habe ich überhaupt keinen Hunger. Der Nervenstress eines Matches verschliesst meinen Magen. Später esse ich dann meistens Poulet mit Reis oder Teigwaren.

Feliciano López: Mit 35 Jahren noch hoch motiviert. Bild: Keystone

Offensichtlich fällt es Ihnen nicht schwer, all diese Opfer zu bringen. Wie haben Sie diese Motivation über so viele Jahre erhalten?

Durch die Lust, die besten Spieler der Welt herauszufordern. Deshalb gehe ich jeden Tag ins Fitnessstudio und auf den Tennisplatz.

War es für Sie nie ein Thema, es etwas ruhiger zu nehmen und sich aufs Doppel zu konzen­trieren?

Überhaupt nicht. Ich bin im Einzel seit dem 30. Geburtstag sehr erfolgreich, das macht es leichter, die Motivation zu erhalten.

Auf welchen Sieg sind Sie besonders stolz?

Da gibt es einige. Ich schlug viele gute Spieler, sogar ein paarmal Rafa (Rafael Nadal/die Redaktion). Zudem holte ich mit Spanien viermal den Davis-Cup. Besonders emotional war der Titel 2008, als wir uns in Argentinien durchsetzten, obwohl Rafa fehlte. Leider fehlt mir im Palmarès noch ein Sieg über Federer, Ich war allerdings mehr als einmal nahe dran.

Was macht es so schwierig, ihn zu schlagen?

Er ist der beste Spieler, gegen den ich angetreten bin. Er befindet sich technisch sowie physisch auf extrem hohem Niveau; Federer spielt schlicht ein anderes Tennis als alle anderen.

Eigentlich alle Spanier prakti­zieren kraftvolles Grundlinien­tennis. Wie kommt es, dass Sie ein Angriffstennis alter Schule spielen?

Ich spiele Serve-and-Volley, weil ich mit einem starken Aufschlag gesegnet bin. Ich realisierte bald einmal, dass es mir am Netz leichterfallen würde, Punkte zu gewinnen, als an der Grundlinie.

Sie bestreiten heuer das Gstaader Turnier schon zum elften Mal. Weshalb hat es Ihnen das Swiss Open derart angetan?

Gstaad ist für mich das Paradies (die Augen leuchten). Ich denke, es macht jeden Tennisprofi glücklich, dort zu spielen. Ich werde jedenfalls bis zu meinem Rücktritt stets in Gstaad an­treten.

2016 holten Sie im zehnten Anlauf endlich den Titel. Was löste der Erfolg bei Ihnen aus?

Ich war einfach sehr glücklich, denn ich hatte schon lange darauf gehofft, diesen Pokal einmal in die Höhe zu stemmen. Die Bedingungen in Gstaad kommen mir wegen der Höhenlage entgegen; sie sind jenen in Madrid nicht unähnlich. Madrid liegt zwar weniger hoch, aber doch weit über dem Meeresspiegel.

In Gstaad bekommen die Tennisprofis Gelegenheit, spezielle Dinge zu erleben, zum Beispiel sich im Melken von Kühen zu versuchen. Was ist das Verrückteste, das Sie im Saanenland bisher erlebt haben?

Da muss ich überlegen; ich habe schon an vielen Aktivitäten teilgenommen (kurze Pause). Ach ja,

einmal ging ich Segelfliegen, das war einfach wunderschön.

Wie verbringen Sie in Gstaad sonst die freie Zeit?

An einem spielfreien Tag unternehme ich manchmal eine Velotour, oder ich fahre auf einen Berg. Aber allein beim Park-Hotel auf der Terrasse zu sitzen, die schöne Umgebung zu bestaunen und ein gutes Abendessen zu geniessen, ist traumhaft. Gstaad ist wirklich einer der schönsten Orte auf der Welt.

Und nun streben Sie die Titelverteidigung an.

Genau, am Swiss Open den Vorjahressieg zu wiederholen, ist eines meiner Saisonziele.

