«Der Kopf ist das A und O»

Auf der vorletzten, 140 Meter langen Bahn gelingt Rachel Rossel zuerst ein schöner Schlag und danach ein präziser Putt. Als der Ball zum Birdie ins Loch fällt, huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. Kurz darauf ist für die 23-Jährige aus Matten die Amateur-Europameisterschaft in Lausanne zu Ende; mit 235 Schlägen hat sie die Qualifikation für die heu­tige Finalrunde der Top 60 klar verpasst. Rossel trägt das enttäuschende Abschneiden mit Fassung. «Eine EM in der Schweiz ist ein Höhepunkt, leider kam er für mich im falschen Moment. Ich konnte nicht mein bestes Golf zeigen», bilanziert sie.

Der Fall aus dem Bett

Der Bernerin, die 2016 die ita­lienische Amateurmeisterschaft gewonnen hatte, kommt heuer nicht wie gewünscht auf Touren. Aufgrund von Rückenbeschwerden musste sie einen Monat aussetzen, und dann fiel sie vor dem British Open der Amateurinnen in Wales aus dem Bett und auf die Schulter, was zum Forfait und einer weiteren Zwangspause führte. Was ihr derzeit abgeht, ist die Konstanz beim Abschlag. In Lausanne ist die kleine Kugel zu oft in den Bäumen statt auf dem Fairway gelandet. Laut Rossel ist das Problem nicht technischer Natur. «Es liegt im Kopf; ich könnte jetzt gleich auf die Driving Range gehen und zehnmal schnurgerade abschlagen.»

Sie setze sich zu oft unter Druck, sagt sie selbstkritisch. Wenn sie mit Albane Valenzuela und Morgane Métraux gemeinsam eine Trainingsrunde absolviere, sehe man kaum einen Unterschied. «Doch ihnen gelingt es im Wettkampf viel besser als mir, das vorhandene Können abzurufen.» In der Tat: Valenzuela und die jüngere der Métraux-Schwestern spielen heute an der EM um die Medaillen. Mit der Genferin Valenzuela ist das Mitglied des GC Interlaken gut befreundet. «Albane ist sehr entspannt», sagt Rachel Rossel über die Olympiateilnehmerin, «sie ist einfach so, das ist nicht auf­gesetzt.» Die U-18-Schweizer-Meisterin von 2012 weiss, dass sie sich mental erheblich verbessern muss. «Im Golf ist der Kopf das A und O.»

Weitere Höhepunkte

Die Rückschläge haben die Bernerin nicht entmutigt. Sie hat vor, noch 2017 ins Profilager zu wechseln. In ihrem Alter sei das der richtige Schritt, hält die 23-Jährige fest. Sie lebt schon jetzt wie eine Berufsspielerin, beziffert ihren Aufwand für den Sport mit deutlich über 40 Stunden pro Woche. «Ich investiere sehr viel, leider kommt derzeit nicht viel dabei raus», sagt sie ehrlich. Dennoch bereitet ihr das Golfen nach wie vor sehr viel Spass.

Und schon bald steht der nächste Höhepunkt auf dem Programm: Am 17. August reist sie nach Taiwan, um an der Universiade teilzunehmen. Ende Saison geht es dann um die Wurst: Rachel Rossel wird versuchen, sich am zweistufigen Qualifikationsturnier einen der fünf Startplätze für die Ladies European Tour zu sichern. «Auch wenn es im Moment nicht optimal läuft, weiss ich, dass ich die Fähigkeiten habe, auch bei den Profis zu bestehen, schliesslich habe ich schon auf internatio­naler Ebene gewonnen.»

(Berner Zeitung)