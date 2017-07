Den Strand von Agadir werden Dunja Gerson und Nicole Eiholzer in guter Erinnerung behalten. An der marrokanischen Atlantikküste haben die beiden am Sonntag mit dem Sieg am Einstern-turnier ihren bisher grössten Erfolg gefeiert. Gewiss, es handelt sich hierbei um einen Event der tiefsten Kategorie auf der World Tour. Gleichwohl haben die Belperin und die Zugerin damit ein Zeichen gesetzt. Sie bilden das B-Kader von Swiss Volley, sorgten aber nun für den ersten Schweizer Turniersieg auf der World Tour in diesem Jahr.

Ihre Stimme ist ein bisschen ­angeschlagen. Haben Sie den Sieg in Agadir in vollen Zügen ausgekostet?

Dunja Gerson: Na ja, noch nicht ganz, da ich seit Turnierbeginn mit Halsschmerzen und leichtem Fieber kämpfe. Aber das wird sicher noch nachgeholt (lacht).

Sie und Nicole Eiholzer haben keinen Satz verloren. Wie beurteilen Sie diese Leistung?

Wir konnten das ganze Turnier über konstant unser Spiel spielen. Wir hatten wenige Tiefs, was sich letztlich im Resultat zeigt. Die Konstanz aufrechtzuerhalten, ist aber immer noch eine unserer grössten Baustellen. Wir freuen uns sehr darüber, ist uns das in Agadir gut gelungen.

Welchen Stellenwert hat dieser Erfolg für Sie?

Es ist sicher ein gutes Ergebnis für uns, auch wenn es «nur» ein Einsternturnier war. Es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ein solcher Erfolg ist ­sicher auch ein Ansporn.

Seit letztem Jahr sind Sie mit ­Eiholzer auf der World Tour unterwegs. An den grösseren Turnieren bedeutet die ­Qualifikation meistens End-station. Wo soll der gemein-same Weg hinführen?

Das Ziel ist sicher, vermehrt die Qualifikationsspiele zu gewinnen. Und vielleicht später auch einen festen Platz im Hauptfeld zu bekommen. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen, und werden das auch weiterhin tun.

Mit Anouk Vergé-Dépré/Joana Heidrich und Nina Betschart/Tanja Hüberli verfügt Swiss ­Volley über zwei starke Teams. Was bedeutet diese interne Konkurrenz für Sie?

Es ist sicher ein Ansporn, zu ­sehen, was andere Schweizer Teams schon erreicht haben. Wir haben dadurch auch die Möglichkeit, uns mit internationalen Topteams in der Schweiz zu ­messen.

(Berner Zeitung)