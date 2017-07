Brünigschwinget: Drei gewinnt

Gary Lineker war einst ein be­gnadeter Fussballer – und ein ebenso begnadeter Redner. Mittlerweile verdient er als Kommentator im britischen TV damit sogar ordentlich Geld.

Als Lineker also 1990 mit England im WM-Halb­final gegen Deutschland unterlag, meinte er gegenüber einem TV-Reporter: «Fussball ist ein ­einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen.» Was aber hat Lineker mit Schwingen zu tun?

Nun, man könnte sein Bonmot leicht adaptieren, etwa so: Schwingen ist ein einfacher Sport, Mann kämpft gegen Mann, und am Ende des Tages gewinnt immer ein Berner. Im Falle des 124. Brünigschwinget wäre das jedoch eine Untertreibung! Am Ende lassen sich schliesslich gleich drei Berner auf Schultern tragen: Bernhard Kämpf, Philipp Reusser und Christian Stucki. Wobei Kämpf als Sieger 1a noch ein klein wenig über der Kon­kurrenz steht.

Der Sigriswiler lag vor dem finalen Kampf gegen Kilian Wenger mit einem Viertelpunkt vorne, ein Gestellter reichte für den Erfolg. «Ich bin den Schlussgang relativ locker angegangen», meint der 29-Jährige. «Schliesslich wusste ich: Ich kann nur gewinnen.»

Kämpf hatte 2015 den Sieg am Brünigschwinget geerbt, im Vorjahr stellte er im Schlussgang gegen Thomas Sempach, weshalb der Emmen­taler triumphierte. «Die letzten drei Feste hier waren für mich unbeschreiblich», hält Kämpf fest, betont jedoch: «Mir war wichtig, dass ich den Sieg einmal aus eigener Kraft schaffen kann.»

Gefühlschaos

Derweil der Oberländer gelassen Auskunft gibt, kann Philipp Reusser sein Glück kaum fassen. Als der Speaker ein paar Sekunden nach dem Schlussgang die drei Sieger ausruft, schlägt der Emmentaler die Hände vor dem Gesicht zusammen. Für Reusser ist es schliesslich eine Premiere. Der 25-Jährige gilt als flinker, unangenehmer Gegner, doch ganz nach vorne reichte es ihm noch nie. «Wahnsinn, das ist gewaltig», meint Reusser.

Er lag in der Massage, als ihm ein Betreuer riet, sich bereit zu machen. «Doch dass ich hier gewinnen könnte, hielt ich nicht für möglich.» Das Unmögliche wurde letztlich möglich, weil er im sechsten Gang ­Reto Nötzli mit der Maximalnote bezwungen hatte.

Noch einmal anders präsentiert sich die Gemütslage bei Stucki. Der Lysser verlor im Anschwingen überraschend gegen den starken Thurgauer Samuel Giger, im fünften Gang stellte er mit Martin Hersche, «worauf ich dachte, dass nun definitiv alles vorbei ist».

Nun wird sein Name zum dritten Mal nach 2009 und 2012 in die Siegerliste des Brünigschwinget ein­getragen. Gleichwohl ist Stucki nicht ganz zufrieden mit seinem Auftritt. Viermal hatte er zuvor in dieser Saison auf eindrückliche Art und Weise triumphiert. «Doch heute habe ich in allen Gängen zu wenig gemacht.»

Bereit für den Höhepunkt

Letztlich kann sich glücklich schätzen, wer selbst im Falle eines Sieges nicht zufrieden ist. Acht von zwanzig Kränzen gehen an die Berner, sie unterstreichen damit auf dem Brünig ihre Rolle als stärkster Teilverband. Und das, obwohl mit Matthias Glarner und Matthias Sempach zwei Schwingerkönige fehlten und nach dem ersten Gang auch noch Remo Käser aufgeben musste.

Der Alchenstorfer hatte sich bereits am Weissenstein-Schwinget vor einer Woche ein Seitenband im Fuss gerissen und das Syndemoseband gezerrt. Weil nach dem Anschwingen der Fuss schmerzte – und vor allem, weil in vier Wochen der Unspunnen-Schwinget ansteht –, zog er sich zurück.

«Wir haben ein gutes Fest gezeigt, das Team hat gekämpft», hält Peter Schmutz am Abend fest. Es entspräche nicht dem Naturell des technischen Leiters der Berner Schwinger, in Euphorie zu verfallen. Gleichwohl darf er nach dem letzten Härtetest vor dem Unspunnen-Schwinget festhalten: Seine Equipe ist bereit. Weil sie eben in der Breite besticht, wie sich am Brünig im vierten Gang eindrücklich demonstrierte.

Armon Orlik und Giger – die beiden stärksten Nordostschweizer – trafen auf Matthias Aeschbacher respektive Kämpf. Und der Emmentaler und der Oberländer – beide normalerweise aktive Schwinger – zeigten sich als wehrhafte «Stellböcke», womit das Ziel erreicht war. Gleichwohl hält Schmutz fest: «Wir gehen mit Respekt nach Interlaken.» Mit allergrösster Wahrscheinlichkeit wird die Konkurrenz das Gleiche tun. (Berner Zeitung)