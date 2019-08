Faivres Fehlgriff leitet Thuns Niederlage ein

Das Selbstvertrauen war da, der Start in die Partie optimal - und doch endete für den FC Thun das europäische Abenteuer in Moskau: Auf das 2:3 gegen Spartak im Hinspiel folgte ein 1:2. Die Leistung in der ersten Halbzeit war überzeugend und wurde mit der Führung belohnt. Danach aber fielen innert sechs Minuten zwei Gegentore, wobei die Russen beim 1:1 von einem Fehlgriff Guillaume Faivres profitierten.