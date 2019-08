Europa League: So sieht der Spielplan für YB aus

Aus Topf 3 erhielt YB Feyenoord Rotterdam, letzte Saison Dritter in der Eredivisie. Gegen die Niederländer gab es bislang nur ein freundschaftliches Duell (2018), das die Berner 3:0 für sich entschieden. Die Glasgow Rangers komplettieren die Gruppe G. Das Duell mit den Schotten gab es im Cupsieger-Cup 1977 schon einmal. YB schied damals mit dem Gesamtskore von 2:3 (0:1/2:2) aus.

Stimmen zur Auslosung

Trainer Gerry Seoane: «Wir treffen in der Europa League auf drei grosse Vereine aus traditionellen Fussballnationen. Porto, Feyenoord und die Glasgow Rangers sind für uns grosse sportliche Herausforderungen, denen wir uns gern stellen. Wir haben das Ausscheiden aus der Champions-League-Qualifikation verdaut und schauen mit guten Gefühlen vorwärts. Wir werden in vier tollen Stadien gegen drei Topgegner antreten können. Diese Erfahrungen werden für unsere junge Mannschaft sehr wertvoll sein. Ich freue mich, dass auf unsere Fans attraktive Heimspiele und Reisen mit tollen Destinationen warten.»

Christian Fassnacht: «Wir haben die Auslosung mit der ganzen Mannschaft verfolgt und freuen uns auf starke Gegner. Unsere Gruppe könnte von den Namen her auch der Champions League angehören. Wir werden alles daran setzen, den Schweizer Fussball gut zu vertreten.»

Gianluca Gaudino: «Wir freuen uns auf attraktive Spiele in einer starken Gruppe. Mit Bayern durfte ich in der K.o.-Phase in Porto dabei sein; das ist ein imposantes Stadion mit stimmungsvollem Publikum. Den Champions-League-Frust haben wir hinter uns gelassen und schauen voller Vorfreude auf die Gruppenphase in der Europa League.»

Spielplan

FC Porto – YB: Donnerstag, 19.09., 21 Uhr

YB – Glasgow Rangers: Donnerstag, 03.10., 18.55 Uhr

YB – Feyenoord Rotterdam: Donnerstag, 24.10., 18.55 Uhr

Feyenoord Rotterdam – YB: Donnerstag, 07.11., 21 Uhr

YB – FC Porto: Donnerstag, 28.11., 18.55 Uhr

Glasgow Rangers – YB: Donnerstag, 12.12., 21 Uhr

Ticket-Vorverkauf

In einer ersten Phase werden ausschliesslich Ticket-Pakete für alle drei Heimspiele an Mitglieder (Dauerkartenbesitzer und Gönner) verkauft. Der Verkauf dafür startet am 4. September. Die genauen Informationen zum Ticketverkauf will YB am Montag kommuniziert, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt.