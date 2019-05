Sechs Fakten zum Champions-League-Final

5. Tottenhams Premiere

Tottenham hat zum ersten Mal in der 137-jährigen Geschichte des Vereins das Endspiel in der Champions League (oder im Meistercup) erreicht. Seit 2008 gab es keinen Final-Debütanten mehr. Damals erreichte Chelsea erstmals in seiner Geschichte das Endspiel der Champions League.

6. Seltene Hattricks in Halbfinals

Drei Treffer in einem Champions-League-Halbfinal haben zwar schon fünf Spieler erzielt. Aber einen Hattrick im eigentlichen Sinn, also drei Tore in einer Halbzeit, ohne dass ein anderer Spieler zwischendurch trifft, haben erst zwei Spieler geschafft: Tottenhams Lucas Moura am Mittwochabend gegen Ajax und Robert Lewandowski 2013 zwischen der 50. und der 67. Minute beim 4:1-Sieg von Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Der Pole erzielte dabei auch den ersten Treffer, allerdings noch in der ersten Halbzeit.