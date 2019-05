«Schon wieder Wahnsinn»

Doch in der zweiten Halbzeit bäumen sich die Engländer nochmals auf, machen fortan ziemlich Druck. In der 55. Minute keimt die Hoffnung doch noch auf: Lucas Moura schiebt ein. 1:2. Die Spurs agieren beflügelt. Vier Minuten später jubeln sie schon wieder. Erneut trifft Lucas Moura. Und plötzlich benötigen die Gäste nur noch einen Treffer für die Finalqualifikation. Die Auferstehung schockt die Ajax-Fans in Amsterdam. Aber auch die User im Netz.

Am Vortag trug der verletzte Mohamed Salah ein «Never give up»-Shirt. Es half, Liverpool gelang das Wunder. Auch bei Tottenham fehlt ein Leistungsträger verletzt: Harry Kane. Deshalb formuliert ein User folgenden Styling-Tipp:

Nach dem verrückten Spiel am Vorabend in Liverpool gibt es auch in Amsterdam Spektakel:

Nach dem Doppelschlag dürfte das der Blick von so manchem Fussballfan gewesen sein:

Ans Schlafen kann dieser User nun nicht mehr denken:

Damit hat sich das "Heute mal wieder früher ins Bett gehen" erledigt... #AJATOT — Julian (@derjulian84) 8. Mai 2019

Es ist ja nicht das erste verrückte Comeback dieser Champions-League-Saison. Das bemerkt auch dieser User:

Eyyy was ist denn los mit dieser CL Saison los??? #AJATOTpic.twitter.com/LZEQ6Rz62d — fELIXSAn (@fELIXSAnCSGO) 8. Mai 2019

Und als Lucas Moura in der 95. Minute tatsächlich noch das 3:0 gelingt, fehlen diesem User die Worte:

Ein weiterer User greift zum Duden, um sich treffend ausdrücken zu können: