Fringer: «Dieser Final ist dramatisch ausgeglichen»

Was hat Göttin Fortuna noch im Köcher?

Teleclub-Experte Rolf Fringer: «Es hängt ganz klar von der Tagesform und vom Spielglück ab. Für mich ist der Final dramatisch ausgeglichen», sagt Teleclub-Experte Rolf Fringer. Was in seinen Augen am Samstag für Tottenham spricht:

Der Underdog: Egal, wie das Spiel ausgeht, bereits der Einzug in den Final ist eine riesige Leistung für Tottenham. Niemand hat das von ihnen erwartet und auch jetzt rechnen fast alle mit einem Sieg Liverpools. Tottenham kann als Underdog richtig befreit aufspielen und muss nicht mit dem Druck der Favoritenrolle umgehen. Auch ein zweiter Platz ist bereits ein grossartiger Erfolg – und alles was dazukommt, ist das sprichwörtliche Pünktchen auf dem i, also auf eine unglaubliche Champions-League-Saison.