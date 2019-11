Ein 18-Jähriger nimmt die Schaufel in die Hand

222 Sekunden bis zum ersten Tor: Rodrygo mit dem Startschuss zu Reals Gala gegen Galatasaray. (Video: SRF)

Rodrygo Silva de Goes hat Jahrgang 2001. Im Sommer 2018, rund einen Monat vor Ronaldos Abgang von den Königlichen, vermeldete der Club den Zuzug eines schmächtigen Brasilianers. Ein Zauberfüsschen soll er haben. Ausgebildet beim FC Santos, der Club, der auch Neymar das Zaubern lernte. 45 Millionen Euro war er dem spanischen Rekordmeister wert. Viel Geld für einen Spieler, der nur wenige Monate zuvor sein Profidebüt gefeiert hatte. Rodrygo blieb noch eine Saison in seiner Heimat. Seit diesem Sommer ist er nun in Madrid.

Rekord im zweiten Spiel

Bisher stehen sechs Einsätze bei der ersten Mannschaft in seiner Vita. Vier in der Liga und zwei auf europäischer Bühne. Jeweils nur ein Mal durfte er 90 Minuten ran. Dennoch hat er bereits fünf Tore und ein Assist verbucht. Für die Hälfte der Skorerpunkte sorgte er bei diesem für Real so befreienden Sieg gegen Galatasaray. Schon nach sechs Minuten und 12 Sekunden sorgte Rodrygo per Kopf für seinen zweiten Treffer des Spiels. Zuvor hatte der Rechtsfuss bereits mit links zum 1:0 eingeschoben. Es ist der frühste Doppelpack der Champions-League-Historie. Einen Assist und einen weiteren Treffer liess er noch folgen. Zudem ist mit seinen drei Treffern der zweitjüngste Real-Spieler, der in der Champions League drei Tore erzielt. Jünger war nur Real-Legende Raúl.