Die Gründe für das erneute Barça-Debakel

Dabei hätte mit der ständigen Erwähnung des Debakels von Rom eine Message vermittelt werden sollen: Das passiert nicht noch einmal. So sprachen auch die Spieler: «Wir sind noch nicht durch», mahnte Luis Suarez nach dem 3:0 im Hinspiel gegen Liverpool, denn die Erinnerung an letzte Saison sei noch frisch. Der Stürmer sagte aber auch: «Wir haben unsere Lektion gelernt.» Im Gegensatz zum Vorjahr rotierte Trainer Ernesto Valverde am Wochenende vor der kapitalen Champions-League-Partie kräftig durch, schonte nahezu alle seine Stars. Und dennoch steht Barça nach einer historischen Nacht an der Anfield Road als Depp von Europa da. Wieder. Die Gründe dafür weisen erstaunliche Parallelen zum Fiasko vom Stadio Olimpico auf. Vor allem bestätigt es aber einen Trend unter Valverde.

1. Frühes Tor

Er ist die treibende Kraft für jede Euphorie-Welle eines Teams, das von einer Wende träumt: der frühe Treffer. In Rom kassierte Barça das erste Gegentor in der 6. Minute, in Liverpool war es die 7. Die Fans in Anfield, die schon vor Anpfiff für Gänsehaut-Stimmung sorgten, begannen so richtig an das Wunder zu glauben – und manchem Barça-Spieler dürften die Knie langsam zu zittern begonnen haben.

Zwar fing sich Barcelona nach knapp 20 Minuten und kam, angetrieben von Lionel Messi, seinerseits zu exzellenten Torchancen. Allerdings war dank Divock Origis frühem 1:0 klar, dass Barça eine Gelegenheit verwerten müsste, ansonsten würde es ein langer, langer Abend werden.

2. Jürgen Klopp

Vor einem Jahr war es der Mut von Trainer Eusebio di Francesco, der für den Unterschied sorgte. Er stellte seine Taktik um, um Barça einzuschnüren. Jürgen Klopp brauchte sich hingegen nicht zu verändern. Auch wenn der deutsche Trainer in den total 180 Minuten diverse Systeme ausprobierte (Wijnaldum als falsche 9, Milner links aussen, Origi als Mittelstürmer), die Spielprinzipien blieben die gleichen: atemberaubendes Pressing (zwei der vier Treffer fielen nach Balleroberungen tief in der gegnerischen Platzhälfte), gepaart mit einer Mischung aus schnellen Angriffen und Geduld beim Ballbesitz. Schon beim 0:3 in Barcelona war Liverpool eigentlich das dominierende Team. Bei seiner Präsentation als Reds-Coach vor knapp vier Jahren bat Klopp um Geduld. Und der 51-Jährige hielt Wort: Auch wenn es möglicherweise knapp nicht zum englischen Meistertitel reicht, ist Liverpool aktuell das vielleicht beste Fussballteam der Welt.

3. Liverpools Kollektiv

War damals bei Roma Mittelstürmer Edin Dzeko fundamental für die Sensation, ist es bei Liverpool kaum möglich, einzelne Spieler herauszupicken. Die beiden Torschützen Wijnaldum und Origi hatte als mögliche Matchwinner kaum einer auf dem Zettel. Mané wirbelte Barças Abwehr schwindelig, Milner war überall anzutreffen, und hinten antizipierten die Verteidiger Matip und Van Dijk ein ums andere Mal die Pässe auf Suarez, die für etwas Barça-Entlastung hätten sorgen können. Dazu hatten die Reds mit Alisson einen sicheren Rückhalt, und Shaqiri, der im Vergleich zu seinen Kollegen deutlich abfiel, bereitete das 3:0 mit einer perfekten Flanke vor. Und das alles, obwohl mit Firmino und Salah zwei der grossen Stars von Liverpool verletzungsbedingt gefehlt hatten.