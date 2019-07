Der FCB verspielt hervorragende Ausgangslage

Steven Bergwijn hat in der 89. Minute auf der linken Seite plötzlich viel Platz, den nutzt er für eine Flanke in Richtung des eingewechselten Sam Lammers, der im Strafraum noch mehr Raum hat und aus kurzer Distanz per Kopf zum Ausgleich trifft. Schade für Basel, aber noch kein Beinbruch. Der kommt noch. In der Nachspielzeit. Nach einem kurz ausgeführten Eckball spielt Erick Gutierrez den Ball flach zur Mitte, wo Donyell Malen mit der Hacke entscheidend ablenkt - und den Siegtreffer für den holländischen Vizemeister erzielt. Die Basler Niederlage zeichnet sich zwar früh ab, wird mit zunehmender Spieldauer aber immer unnötiger. Denn Eindhoven startet drückend, kommt durch den neu verpflichteten Bruma bereits in der 14. Minute zum Führungstreffer. Der Portugiese, der von RB Leipzig kam, kostete rund 15 Millionen Euro. So viel, wie alle FCB-Einkäufe aus der aktuellen und vergangenen Saison zusammen. Doch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schalten bis dahin harmlose Basler schnell um, Luca Zuffi lanciert Albian Ajeti mit einem öffnenden Pass, dieser setzt sich stark durch und erzielt den Ausgleich. Effizienz und gegnerische Sommerträgheit - für den FCB erfüllen sich die kühnsten Wünsche. Doch dann kommen die drei fatalen Minuten. Sie können Millionen kosten.